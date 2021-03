Roberto Picón tras aceptar postularse al CNE: "La peor lucha es la que no se da" - Runrun

Picón advirtió que el CNE, al igual que la administración pública, “está absolutamente menguado en sus capacidades”.

Roberto Picón, ingeniero de sistemas y asesor electoral, se pronunció tras aceptar su postulación para formar parte del equipo de rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Dicha postulación fue hecha por la sociedad civil, específicamente, en su caso fue presentada por Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de OSC.

Durante una entrevista ofrecida al periodista Román Lozinski, del Circuito Éxitos, Picón expresó: “Es un derecho de la sociedad civil la postulación de candidatos independientes, capacitados, con experiencia, con capacidades complementarias, para constituir la directiva del Poder Electoral”.

“La lucha por recuperar la institucionalidad, empezando con el Poder Electoral, tenemos que darla los ciudadanos junto con los políticos de todos los bandos”, agregó.

Asimismo, explicó que la sociedad civil, así como los postulados, llevan meses preparando esto, buscando a los que podrían postularse y haciendo diferentes contactos con políticos de todos los sectores, dentro y fuera de Venezuela, y con factores internacionales.

Respecto a las críticas recibidas por aceptar la postulación, expresó: “Es una tarea compleja. Entiendo el escepticismo porque la situación institucional de Venezuela está en el peor momento. No hay que pensar que somos ingenuos. No va a ser fácil, pero la peor lucha es la que no se da”.

Al ser consultado sobre cuál sería un motivo para retirarse, dijo: ·Nos retiraríamos si no se logra un acuerdo político. Si en el Comité de Postulaciones se agarran de cualquier excusa procedimental o documental para no aceptar nuestras postulaciones, habría que dar la pelea en la calle·.

Situación del CNE

De acuerdo con Picón, la potestad de convocar las elecciones le corresponde al CNE. “Y la convocatoria, para que sean unas elecciones legítimas, tiene que ser producto de un acuerdo político. Si se insiste a trocha y mocha, esas elecciones van a tener el mismo resultado de otros procesos electorales”, dijo.

Además, alertó que el CNE, al igual que la administración pública, “está absolutamente menguado en sus capacidades”.

Dijo también que se debe evaluar cómo está el Poder Electoral: “Hay que evaluar todo el tema de los partidos políticos, las tarjetas de los partidos. Esa situación tiene que arreglarse de alguna manera. El Registro Electoral, las auditorías de las máquinas de votación. Todas esas cosas que han sido ofuscadas, tenemos que evaluarlas y después hacer la convocatoria si corresponde”.

Por otra parte, fue consultado sobre cómo se lograría que la Unión Europea reconozca el nuevo CNE, a propósito de la salida del país de su embajadora: “Lo fundamental es que nosotros los venezolanos tenemos que reconocer el CNE que convoque esas elecciones”.

“Si nos ponemos de acuerdo y logramos nombrar un CNE independiente, competente, que todo el país pueda reconocer, estoy seguro que toda la comunidad internacional apoyará esas elecciones”. agregó.