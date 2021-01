ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #20Ene - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 96.640.644 infectados y 2.068.921 muertos en el mundo. Aquí las 5 noticias más relevantes de la tarde:

Pfizer anunció que su vacuna es eficaz contra la variante británica del coronavirus

La vacuna contra la covid-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech parece efectiva contra una variante más infecciosa del virus, que fue descubierta en el Reino Unido y se ha extendido por todo el mundo, según los resultados de más pruebas de laboratorio publicados el miércoles. Infobae

Primer lote de vacunas anticovid de Pfizer llegará a Ecuador el miércoles

Un primer lote de vacunas contra el covid-19 de la farmacéutica Pfizer llegará a Ecuador el miércoles. Así lo informó en un comunicado este martes el Ministerio de Salud. Está previsto que el avión con las dosis de la vacuna, cuya cantidad no se especifica, llegue en un avión a media tarde al aeropuerto internacional de Quito, donde se realizará un primer desembarque. EN

Argentina autoriza el uso de Sputnik V en mayores de 60 años

Argentina autorizó este miércoles aplicar la vacuna Sputnik V en mayores de 60 años, según un informe difundido este miércoles por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). Esto último mientras avanza en la aplicación de las segundas dosis de ese producto al personal de salud, siguiendo el plan de vacunación iniciado a fines de diciembre pasado. UR

Logran la primera imagen real del coronavirus en tres dimensiones

No es una foto (no se puede fotografiar a un virus), pero tampoco en un modelo computerizado. Lo que un equipo de investigadores en tres países ha logrado es la primera imagen real y en tres dimensiones del SARS-CoV-2, un avance que puede ayudar a los científicos a luchar contra él. “Es lo más cercano a mostrar la apariencia real del virus que hemos logrado hasta ahora. Con la tecnología actual, no se puede mostrar una imagen más real”, resume para Efe Peter Mindek, director de tecnología de Nanographics, la empresa austríaca que ha creado la imagen, junto a centros universitarios de China y Arabia Saudí. LP

Colombia encara la segunda ola del covid con pocas camas libres en UCI