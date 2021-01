Maestros protestan en su día para exigir reivindicaciones laborales - Runrun

“Exigimos que el Gobierno reivindique el trabajo de todos lo trabajadores, de los maestros de los empleados de la salud, de todos”, dijo una docente que se encontraba en la protesta

Maestros del sector educación del Distrito Capital acataron la convocatoria del magisterio venezolano. Desde las afueras del Palacio de Justicia y en la Plaza de Caracas los educadores se concentraron este 15 de enero, Día del Educador, para continuar exigiendo reivindicaciones labores.

Los profesionales de la educación condenaron la crisis por la que pasa el sector, una situación que los mantiene devengando entre 2 y 4 dólares mensuales que, según testimonios, no les alcanzan ni para comer. En la protesta los educadores exigen un aumento salarial que se equipare al costo de la canasta básica.

“De Venezuela, seccional Paria, hoy nosotros estamos luchando, porque los maestros no nos rendimos. Hacemos un llamado a los venezolanos para unirnos (…). No puede haber presente y futuro en un país donde los docentes devengan 2 y 4 dólares”, dijo en la protesta una educadora que no se identificó en un video que llegó a El Pitazo.

La misma maestra relató están esperando algún pronunciando por parte de las autoridades porque desde el año 2020 entregaron un documento exigiendo mejores condiciones de trabajo y aún no les responden, asegura que nadie se ha pronunciado sobre el tema.

Otra educadora, que tampoco indicó su nombre en un video divulgado por redes sociales, sostiene que no solo están pidiendo por el sector educativo sino también por todos los trabajadores del país para que se les reivindique el salario. “Exigimos que el Gobierno reivindique el trabajo de todos lo trabajadores, de los maestros de los empleados de la salud, de todos”.

Asimismo otra maestra en la protesta dio declaraciones a NTN24 señaló al ministro oficialista de Educación, Aristóbulo Istúriz, como un ladrón, pues asegura que “expropiarle el sueldo a los docentes” se llama robar. Agregó que hay educadores jóvenes que parecen más viejos y han perdido más de 15 kilos porque no se alimentan bien.

En entrevista para Unión Radio, el presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Orlando Alzuru, exigió al gobierno nacional la reestructuración de los sueldos por medio de la tabla salarial acordada en el contrato colectivo.

“Nos están desconociendo nuestras reivindicaciones como las bonificaciones, están desconociendo las inter-categorías y una serie de reivindicaciones que nosotros hemos venido conquistando a lo largo de estos 89 años”, dijo.

Alzuru pidió cumplir el artículo 91 de la Constitución que expresa que los salarios deben estar acordes al costo de la canasta básica familiar.

“Está por el orden de los 500 y 600 dólares mensuales, nosotros estamos pidiendo el equivalente en bolívares”, dijo.

Los docentes se concentraron este viernes en la sede del ministerio del Trabajo, ubicado en Plaza Caracas, para solicitar a las autoridades que den curso al pliego de peticiones peticiones presentadas el pasado 22 de noviembre.

#Ahora Maestros llegan a la sede del Ministerio del Trabajo para reclamar las malas condiciones en las que se encuentra el sector. ""Aristóbulo ladrón acabó la educación" son algunas de las consignas que corean los manifestantes" #15Ene #15EneTC pic.twitter.com/6ssB4mY4RO — TalCual (@DiarioTalCual) January 15, 2021

*Con información de UR y EP