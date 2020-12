EEUU extendió protección de Citgo hasta julio de 2021 - Runrun

El anuncio fue publicado a través de la red social Twitter por José Ignacio Hernández

El Departamento del Tesoro de EEUU anunció este miércoles, 23 de diciembre, que extendió la protección de Citgo, empresa filial de Pdvsa, hasta el 21 de julio de 2021.

La medida impide a los acreedores de Pdvsa 2020 introducir demandas o realizar transacciones que supongan afectar la integridad de Citgo, hasta mediados del 2021.

También, esta medida del Tesoro de EEUU impide que los acreedores del bono Pdvsa 2020 se apoderen de las acciones de la compañía refinadora dependiente de la petrolera venezolana.

Según reseña de El Nacional, los bonos se emitieron con plazo de vencimiento hasta 2017. Pero en ese año se renegoció la deuda, dando paso al bono Pdvsa 2020, para el cual se puso a Citgo como garantía.

No obstante, esas acciones que emprendió el régimen de Nicolás Maduro no se aprobaron por la Asamblea Nacional. Por ello, la presidencia interina solicitó la protección de los activos por no estar validados por el ente legislativo.

Desde ese momento, el Tesoro y la justicia estadounidense han emitido varias medidas de protección de Citgo, ante los reclamos de los acreedores que solicitan tomar posesión de la compañía.

