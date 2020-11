Mike Pompeo insiste en el regreso de directivos de Citgo a EEUU - Runrun

Mike Pompeo, secretario de Estado de EEUU insistió este viernes, 27 de noviembre, en que los seis directivos de Citgo detenidos en Venezuela deben regresar a su país.

De acuerdo con Pompeo, no hubo justicia alguna en el caso de los seis ejecutivos de Citgo, declarados culpables por presuntos cargos de corrupción y condenados a prisión.

Vale recordar que los funcionarios han permanecido detenidos en Venezuela desde el 2017, presos desde el gobierno de Nicolás Maduro, y su salud ha desmejorado.

“Condenamos inequívocamente las condenas injustas de los 6 de Citgo en Venezuela”, escribió Pompeo a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, cuestionó una vez más al gobierno de Maduro, a quien acusó de tener el control judicial en el país, burlando la justicia y los parámetros legales.

We unequivocally condemn the wrongful convictions of the Citgo 6 in Venezuela. There was no justice, no evidence, and no opportunity for defense. The use of a legal system to exert political power is yet another example of why free and fair elections are needed in Venezuela.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 28, 2020