ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #17Nov - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 55.386704 infectados y 1.333.479 muertos en todo el mundo. Aquí las 5 noticias más relevantes de la tarde:

.

Un estudio de la universidad de Cardiff concluyó que el enjuague bucal puede reducir la carga viral del coronavirus

El enjuague bucal ya no sólo mantendría el aliento fresco sino que podría convertirse en una parte vital de la rutina diaria de las personas durante la pandemia, luego de que pruebas de laboratorio comprobaran que puede reducir la carga viral del SARS-CoV-2. Los resultados preliminares del estudio, publicado por la Universidad de Cardiff, en el Reino Unido, mostraron “signos prometedores” de que los enjuagues bucales que contienen al menos un 0,07 por ciento de cloruro de cetipiridinio (CPC) pueden combatir el COVID-19. Las conclusiones aún no han sido revisadas por pares. Infobae

“Resultados de la vacuna de Moderna son increíblemente impresionantes”

El inmunólogo Anthony Fauci, una de las figuras más respetadas en este campo en Estados Unidos, calificó este lunes de impresionantes los primeros resultados de la vacuna del laboratorio estadounidense Moderna contra el covid-19. “El hecho de que tengamos94,5% de efectividad en una vacuna es increíblemente impresionante”, continuó. “Es un resultado realmente espectacular, y creo que nadie había anticipado que sería tan bueno”. “Tengo que admitir que estaría satisfecho con una tasa de efectividad del 70% o como máximo del 75%”, dijo Fauci a la AFP.

¿Qué significa que las vacunas contra el covid-19 tengan más de 90% de eficacia?

Hasta el momento se conoce la eficacia de tres candidatas a vacunas: la de Pfizer/BioNTech tiene 90%; la del Instituto Gamaleya de Rusia, 92%; y la de la farmacéutica estadounidense Moderna, 94,5%. Por el momento, no se han publicado los resultados en revistas revisadas por pares. Con ello, la eventual vacuna contra el virus se encontraría entre las que poseen más eficacia. Por ejemplo, la de la rubeola llega a 97%. Una cifra muy lejos de la eficacia de la vacuna contra la influenza, que oscila entre 40 % y 60 %, de acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). EN

Uno de cada cinco pacientes de COVID-19 manifiesta problemas de salud mental en los tres meses siguientes al contagio

El coronavirus ha causado una miríada de problemas en el mundo: más de 1,3 millones de muertes y casi 55 millones de casos, saturación de los sistemas de salud, crisis económica, desempleo, interrupción de las clases en las escuelas y postergaciones en el cuidado de otras enfermedades. Ahora, además, se comprobó que el vínculo entre el COVID-19 y los problemas de salud mental va más allá de lo general y es intrínseco: un estudio de la Universidad de Oxford halló que las personas que sufrieron la infección mostraron un riesgo mayor de desarrollarlos, al punto que el 18% de ellos presentó algún síntoma en los 90 días posteriores. Infobae

¿Son recomendables las mascarillas de tela?

Cuando hablemos de mascarillas higiénicas reutilizables nos referiremos a las conocidas como mascarillas de tela. Estas mascarillas están reguladas por una norma y deben cumplir con dos requisitos técnicos básicos: eficacia de la filtración y respirabilidad. Las mascarillas que no cumplen esta normativa se consideran caseras, no siguen ninguna regulación y, por tanto, no tenemos conocimiento de su nivel de protección frente al virus. EN