ReporteCoronavirus | Las 5 noticias más importantes de la mañana del #11Oct - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes para que te mantengas al día sobre el COVID-19 en todo el planeta

El coronavirus (COVID-19) continúa haciendo estragos en todo el mundo. Muchas naciones registran muertes diariamente por personas que se contagian y cifras más importantes. Te presentamos las noticias más importantes de la mañana de este #11Oct:

La segunda ola se acelera en toda Europa

Ha sido cuestión de tiempo que el resto de Europa sucumbiera a este segundo embate del coronavirus. Francia, el Reino Unido, Alemania y la República Checa están registrando cifras récord. Italia prepara nuevas medidas restrictivas al superar por primera vez los 5.000 contagios diarios.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés) alertaba este viernes de que prácticamente en todos los países que monitoriza (los del espacio económico europeo y el Reino Unido) los casos notificados suben con respecto a la semana anterior. Es decir, la tendencia es ascendente. (El País)

Pedro Sánchez: “Esperamos tener controlada la pandemia en Madrid en 15 días”

El Gobierno no se plantea de momento la posibilidad de tener que prorrogar el estado de alarma en Madrid, una operación política que sería muy delicada porque no está nada claro que tuviera los votos en el Congreso necesarios para hacerlo. El presidente, Pedro Sánchez, ha dejado claro en una comparecencia en Guarda (Portugal) al final la trigesimoprimera cumbre hispano-lusa, que el Ejecutivo solo se ha planteado este estado de alarma como una solución de emergencia ante la inacción del Gobierno madrileño, pero no pretende prorrogarlo. (El País)

Médico de Trump afirma que no es contagioso

El presidente estadounidense, Donald Trump, ya no es contagioso, diez días después de haber anunciado que tiene covid-19. Así dijo la noche del sábado el médico de la Casa Blanca.

“La prueba PCR de esta mañana demuestra, según los estándares reconocidos actualmente, que él ya no está considerado en riesgo de transmitir el virus a otros”, afirmó en un comunicado el médico del mandatario, Sean Conley. (El Nacional)

Los judíos ortodoxos de Nueva York se rebelan contra las restricciones por el coronavirus

Están decididos a desafiar el límite de 10 personas por sinagoga impuesto por el estado de Nueva York: en el barrio de Borough Park de Brooklyn, parte de la comunidad judía ortodoxa se está rebelando contra las restricciones destinadas a sofocar un nuevo brote de coronavirus.

El viernes, último día de la fiesta religiosa de Sucot, marcó la fecha límite para la entrada en vigor de las restricciones anunciadas el martes por el gobernador demócrata Andrew Cuomo. Además del máximo de personas por sinagoga y otros lugares de culto, también se fija el cierre de los negocios no esenciales. (Clarín)

Rusia marca un nuevo récord de contagios diarios con más de 13.000

Rusia ha marcado un nuevo récord de contagios diarios de COVID-19 con 13.634 casos en las últimas 24 horas, a lo que hay que sumar 149 decesos, según informaron hoy las autoridades sanitarias.

Es la mayor cifra de contagios desde la detección de los primeros casos en este país en marzo pasado, aunque el Gobierno se resiste aún a adoptar medidas estrictas a nivel nacional como la de confinar a la población. (EFE)