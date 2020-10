[VIDEOS] Omar Vizquel responde a acusación de su esposa por supuesta violencia doméstica - Runrun

Blanca García, quien hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, asegura que el exbeisbolista le prohibía trabajar y le daba “migajas de dinero”

El exgrandeliga venezolano Omar Vizquel fue acusado por su esposa, Blanca García, por supuesta violencia doméstica.

La mujer, que hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, asegura haber sido víctima del exbeisbolista, quien le prohibía trabajar y le daba “migajas de dinero”.

“La violencia de cualquier tipo a hombres, mujeres y niños, no tiene explicación, es inhumano. Nadie tiene por qué pasar por una situación de esas, nadie se merece ser violentado. Estoy en un proceso de divorcio, un proceso fuerte, y el señor pretende que me calle la boca. Esa es su petición, para no dañarle su carrera o salón de la fama. Pero él jamás pensó en mí, en mi bienestar. Yo era su trofeo, su llavero. Me exigía que fuera a todos lados con él. Yo, por no molestarlo ni pagar las consecuencias, tenía que acceder con una sonrisa, bien arreglada, cuando todo lo que quería hacer era quedarme en la casa, llorar y llorar, pero no era una opción para mí”, dijo García en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

El matrimonio Vizquel García se formó en 2014. De acuerdo con lo comentado por la mujer, los Medias Blancas de Chicago sabían de los supuestos actos de violencia doméstica en la pareja, por lo que habrían tomado la decisión de destituirlo de su cargo de director del equipo de Ligas Menores.

“Yo no gano nada con mentir. Ganaba más si me quedaba con él, porque tenía estabilidad económica. Él me daba migajas de dinero porque su dinero no está conmigo, su dinero está con su exesposa. Él nunca se separó económicamente de su esposa. Nunca tuvo nada conmigo, ni me permitió trabajar, me cortó todos mis sueños y esperanzas”, añadió.

“Y a ti, Omar Vizquel, que sé que me vas a ver y que esto va a llegar a tus oídos; te digo: no me voy a callar, no me pudiste callar y jamás me podrás callar, porque ahora estoy más fuerte que nunca, sabiendo quién eres tú y sabes tú mismo que yo sé de qué pata cojeas. Así que, si tú pensaste que lo podías hacer, te equivocaste; tú no sabes quién soy yo”, sumó.

Por su parte, Vizquel publicó en su cuenta de Instagram un video en el que confirma su divorcio y pide a sus seguidores respeto a la privacidad.

“Este es un proceso difícil y complicado para ambos (…) No seré participe de una discusión en las redes sociales que no contribuya a una solución positiva ni hace honor a los buenos recuerdos de nuestros tiempos juntos”, expresó.

¿Cómo ayudar a una persona víctima de violencia doméstica?

Quien sufra de violencia física, agresión sexual o psicológica debe hablar del asunto con familiares o amigos, además de denunciarlo.

En algunos países existen líneas telefónica de atención inmediata para estos casos.

La víctima debe acudir a un centro asistencial.

Ante el temor de ser agredida nuevamente como consecuencia de la denuncia, la víctima puede solicitar ante las autoridades competentes una orden de protección.

Es clave que la víctima de violencia doméstica tenga un registro de todos los episodios (fechas, lugares, testigos si los hubiera).

Si la víctima ha acudido a un centro asistencial, debe guardar los informes médicos de las agresiones.