Corte de EEUU rechazó la apelación del sobrino de Cilia Flores - Runrun

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos rechazó este 6 de octubre la apelación de la condena por narcotráfico de Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrino de Cilia Flores, se lee en un documento divulgado vía Twitter por el periodista Joshua Goodman, de la agencia de noticias AP.

“La Corte Suprema de Estados Unidos rechaza la apelación del sobrino de la primera dama de Venezuela, de la condena por narcotráfico de 2017. No se conoce ninguna razón para que ellos se negaran a escuchar el caso (como es habitual)”, tuiteó Goodman.

