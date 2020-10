PasandoLaCuarentena | Tendencias Digitales presentará resultados de su estudio sobre el comportamiento de los consumidores - Runrun

Este evento permitirá comparar los resultados con años anteriores y analizar cambios en las percepciones y comportamiento de los consumidores de la región

El próximo miércoles, 7 de octubre, la empresa de investigación de mercado Tendencias Digitales, presentará los resultados de su estudio sobre los cambios en el comportamiento de los consumidores y sus análisis acerca de qué pueden hacer las marcas en este contexto para conectar mejor.

Carlos Jiménez, presidente de Tendencias Digitales, será uno de los ponentes del evento, que en esta oportunidad se hará de forma gratuita para el público, hablará de “Las marcas en la nueva normalidad”.

Este evento también contará con un panel de expertos en marketing, representantes de importantes marcas, quienes hablarán acerca de sus iniciativas para conectar durante la pandemia y sus expectativas para la nueva normalidad.

Se trata de la edición número 15 del estudio, la cual permitirá comparar los resultados con años anteriores y analizar cambios en las percepciones y comportamiento de los consumidores de la región

La actividad se realizará el 7 de octubre a las 8:00 am El Salvador – Honduras / 9:00 am México – Panamá – Colombia y 10:00 am Venezuela – Miami. Será gratuito para toda Latinoamérica.

Conocimientos que se obtendrán

– Los principales resultados de más de 30 mil entrevistas levantadas en un período de menos de tres meses en 14 países de la región.

– Una visión general de cómo los consumidores evalúan la imagen de las marcas y su actuación durante la pandemia.

– Un conocimiento de cuáles son las expectativas que tienen los consumidores hacia las marcas, cuáles son las marcas más admiradas de la región y por qué.

– Algunas ideas acerca de cómo las marcas pueden ayudar y ser útiles.

– Información sobre el consumidor, sus hábitos y usos en internet.

– Iniciativas de marketing que han demostrado resultados durante la crisis.

– Información de calidad que te permita tomar decisiones acertadas en tu negocio o emprendimiento.

– Elementos a tomar en cuenta a la hora de diseñar una estrategia de marketing digital.

Panel de expertos / ponentes

Carlos Jiménez

Conferencista y estratega digital, profesor de marketing digital y asesor de diferentes empresas. Fundador de Tendencias Digitales (1998), fundador de Metas Sports (centro de entrenamiento y medicina deportiva), SoyMaratonista.com, (plataforma de running líder en la región que ofrece infoproductos, apps, elearning, entre otros) y la consultora estratégica Usefull.

Carlos Rosales

Autor de «Personas compran personas» y «Personas compran líderes». Procedente de Colombia.

María Esperanza Machado

Gerente de Categoría Sabores de Pepsi-Cola. Procedente de Venezuela

Guillermo de Saint Malo Eleta

CEO del Grupo Familiar Eleta. Procedente de Panamá.

Los interesados en participar en este evento virtual pueden hacerlo pulsando aquí, para realizar el registro, con los datos solicitados.