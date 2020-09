PasandoLaCuarentena | Foro virtual sobre el cómic “Nosotras tenemos que luchar” - Runrun

View this post on Instagram

La Red de activismo e investigación por la convivencia (@reacin_vzla), en alianza con Prodavinci, invita al foro «En convivencia: construyendo acuerdos para la vida», este jueves 1 de octubre de 2020, a las 3:00 pm. Este evento se realiza a propósito del lanzamiento del cómic “Nosotras tenemos que luchar: la historia de las mujeres y la tregua de Catuche”. El evento será moderado por Ángel Alayón y contará con la participación de John Souto, psicólogo e investigador, Mireya Lozada, psicóloga especialista en temas de diálogo y negociación en conflicto, Doris Barreto, coordinadora del Centro Comunitario Fe y Alegría de Catuche, y Lucas García, narrador e ilustrador. Se transmitirá en Facebook, Periscope, Youtube, y a través dela web de Prodavinci. Envíe sus comentarios y preguntas.⁠ ⁠ Reacin y Prodavinci invitan al foro «En convivencia: construyendo acuerdos para la vida»⁠ Enlace en la bio⁠