Conoce los 14 bancos nacionales que permiten abrir cuentas y transferir en dólares - Runrun

Provincial, Banesco, Bancaribe, Mercantil, BOD, Bancamiga, Banplus, BNC, Plaza, Exterior, Venezuela, Bicentenario y del Tesoro ya ofrecen el servicio

Ante el fenómeno de dolarización de facto que registra la economía venezolana, los bancos han respondido, mediante nuevos desarrollos tecnológicos, con la creación de productos que permiten a sus clientes realizar depósitos en moneda extranjera, así como operaciones de pago y transferencias.

Diversas entidades financieras públicas y privadas han lanzado cuentas en moneda extranjera y cuentan con productos que permiten hacer transferencias entre clientes de la misma institución.

Según el estudio dolarización transaccional realizado por la consultora Ecoanalítica, al menos 51,4% de las transacciones se hacen con monedas extranjeras en efectivo.

El pasado miércoles, 23 de septiembre, la institución financiera privada Banco Activo anunció el lanzamiento de Cuentas Cash Activo, donde sus clientes podrán guardar sus dólares y euros en efectivo y luego retirarlos cuando los necesiten.

Con Banco Activo son 14 las instituciones financieras que permiten abrir cuentas y hacer transferencias en divisas. Las otras 13 son: Provincial, Banesco, Bancaribe, Mercantil, BOD, Bancamiga, Banplus, BNC, Plaza, Exterior, Venezuela, Bicentenario y del Tesoro.

No requiere de monto mínimo de apertura ni está sujeto a costos de mantenimiento. Para disfrutar de sus beneficios, el cliente solo debe ser mayor de edad y estar residenciado en Venezuela. Con Cuentas Cash Activo, se pueden hacer retiros y recibir depósitos de euros y dólares en efectivo, hacer consultas de saldo desde Activo en Línea, hacer transferencias a cuentas propias o de terceros en Banco Activo y obtener el equivalente en bolívares según el tipo de cambio oficial, divulgado diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Los negocios o empresas también tendrán la posibilidad de hacer pagos de nómina y proveedores, mientras facilitamos su gestión y conciliación.

Estas instituciones privadas y públicas han decidido habilitar la opción para que sus clientes puedan guardar sus divisas en un momento en el que al menos 51,4% de las transacciones se hacen con monedas extranjeras en efectivo, de acuerdo con el más reciente estudio de dolarización transaccional realizado por la consultora Ecoanalítica.

Banco BBVA Provincial

El Banco Provincial ofrece a sus clientes la Cuenta en Moneda Extranjera, una cuenta corriente no remunerada, que permite a las personas naturales residenciadas en el país y a las personas jurídicas domiciliadas o no en el país, a mantener fondos en moneda extranjera de manera lícita, de acuerdo a lo establecido en el Convenio Cambiario N° 1, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.405 de fecha 07 de septiembre de 2018, por el Banco Central de Venezuela.

Según indica la institución en su página web, el instrumento no requiere un monto mínimo de apertura. Puede ser movilizada a través de retiros en efectivo en la moneda de curso legal del país, al tipo de cambio vigente para ese momento, transferencias al mismo titular en bancos en el exterior y transferencias a terceros en bancos del exterior.

Banesco Banco Universal

Banesco ofrece a sus clientes la Cuenta en Dólares Banesco, una cuenta corriente no remunerada y sin chequera dirigida a personas naturales mayores de edad y residenciadas en el país, que deseen mantener fondos en Moneda Extranjera de manera lícita de acuerdo a lo establecido el Convenio Cambiario N° 1 emitido por el Banco Central de Venezuela en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.405 de fecha 6 de Septiembre de 2018.

A través de este producto, el cliente puede hacer transferencias a otra cuenta en dólares en Venezuela o en bancos en el exterior, siempre que sea del mismo titular.

Bancaribe

Bancaribe ofrece a las empresas la posibilidad de abrir una cuenta corriente no remunerada en divisas, que garantiza el manejo de los fondos en moneda extranjera.

Con Mi Cuenta En Divisas Bancaribe los usuarios podrán movilizar sus divisas a través de transferencias electrónicas a terceros en el mismo banco. Así pues, podrán pagarle a proveedores y recibir su cobranza desde Mi Conexión Bancaribe.

El instrumento permite la movilización de fondos a través de Conexión Bancaribe mediante transferencias entre cuentas propias y de terceros Bancaribe, naturales y jurídicos y por taquilla en cualquiera de las oficinas habilitadas para realizar operaciones de Menudeo: Retiros, depósitos, transferencias y órdenes de pago, entre Bancaribe de la misma moneda ($ o €). Adicionalmente, puede realizar consultas de saldos y movimientos.

Banco Mercantil

Los clientes del Banco Mercantil ahora pueden movilizar sus divisas dentro del territorio nacional a través de la Cuenta en Moneda Extranjera, en la que será posible realizar retiros y depósitos en efectivo; recibir y realizar transferencias a terceros en moneda extranjera.

“Con la Cuenta en Moneda Extranjera puedes movilizar tus fondos y efectuar pagos en divisas, en el momento que lo desees y donde quiera que te encuentres, de forma electrónica, a través de Mercantil Móvil Personas”, señala Banco Mercantil desde su sitio web.

Por su parte, Mercantil Panamá creó una cuenta denominada «Mony», a través de la cual las personas podrán crear una cuenta corriente desde su teléfono celular para enviar y recibir dinero desde cualquier lugar, lo que permitirá a sus clientes en Venezuela manejar sumas en dólares.

Este instrumento sirve como apoyo para que los venezolanos puedan realizar transacciones en dólares de forma electrónica sin necesidad de buscar intermediarios.

Banco Occidental de Descuento (BOD)

El BOD lanzó recientemente Modo Pago, un ecosistema de pagos y transferencias en moneda extranjera alojado en la plataforma digital web, a través del cual los clientes podrán movilizar fondos de una cuenta corriente electrónica, en Dólares o Euros, sin monto mínimo de apertura, a través de la Banca Digital BOD, próximamente en la APP BOD y con instrumentos de movilización como tarjeta de débito y billetera virtual.

Con esta innovadora modalidad las personas podrán realizar sus pagos y transferencias en Dólares y Euros en tiempo real, sin necesidad de tener cuenta en el exterior o utilizar mecanismos alternos de pago.

Bancamiga

Bancamiga Banco Universal ofrece el módulo de intercambio de divisas para facilitar las operaciones entre cuentas internacionales, con el cual de forma sencilla sus clientes tienen la oportunidad de intercambiar dólares y euros en efectivo y entre sus cuentas.

El nuevo módulo permite enviar dinero desde la cuenta CASH a la cuenta moneda extranjera y de esta forma realizar transferencias a cualquier lugar del mundo. Asimismo, enviar dinero desde la cuenta de moneda extranjera a la cuenta CASH y retirar divisas en las agencias comerciales de Bancamiga.

Ambas cuentas, tanto la internacional como la CASH, tienen un aliado en la Tarjeta de Débito Internacional, la cual es aceptada para retirar efectivo en cualquier lugar del mundo a través de las redes de telecajeros y en todos los puntos de venta en Venezuela.

Banplus

Banplus Banco Universal ofrece a sus clientes la Cuenta en Moneda Extranjera, una cuenta no remunerada en dólares o euros que permite realizar operaciones dentro y fuera de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con lo establecido en el convenio cambiario N°1 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.405 de fecha 6 de septiembre de 2018, por el Banco Central de Venezuela. Para optar por esta opción, el cliente debe tener una cuenta Banplus con antigüedad mayor a tres (3) meses.

En su página web, la institución indica que el instrumento no requiere un monto mínimo de apertura, no tiene costo por mantenimiento ni saldo mínimo, permite el acceso a los esquemas de cambio establecidos por Banco Central de Venezuela (BCV): mesa de cambio y menudeo, ofrece la posibilidad de hacer transferencias con bancos en el exterior, así como consulta de saldo y movimientos a través de Banplus Online.

Banco Nacional de Crédito

El Banco Nacional de Crédito (BNC) ofrece a sus clientes, tanto personas naturales jurídicas, cuentas en moneda extranjera en dos modalidades: dólares o euros en efectivo y dólares o euros electrónica.

Las operaciones disponibles mediante este instrumento son: depósitos, retiros (aplica solo para cuentas en efectivo), transferencias a terceros en BNC (siempre que se trate de la misma modalidad de cuenta), y consulta de movimientos a través de BNCNET.

Banco Plaza

La cuenta en moneda extranjera es la cuenta corriente no remunerada del Banco Plaza que permite a sus clientes mantener fondos en divisa extranjera en el país de manera lícita, respetando las disposiciones establecidas por el Banco Central de Venezuela.

El instrumento es especial para personas naturales, mayores de edad y domiciliadas en Venezuela. No requiere un monto mínimo de apertura, permite movilizar fondos a través de transferencias en la agencia Banco Plaza de su preferencia y ofrece la posibilidad de transferir fácilmente entre cuentas de moneda extranjera en Banco Plaza.

Banco de Venezuela

El Banco de Venezuela ofrece una Cuenta en Moneda Extranjera, una cuenta corriente no remunerada que permite a personas naturales mayores de edad y residenciadas en el país mantener fondos en moneda extranjera de manera lícita.

Para optar por este instrumento, el cliente debe ser una persona natural, ser mayor de edad, estar residenciado en el territorio nacional, ser titular de una cuenta en bolívares en el Banco de Venezuela con una antigüedad mínima de seis (6) meses y completar la solicitud para la preapertura de cuenta, la cual no requiere un monto mínimo de apertura.

Banco Exterior

La Cuenta en Moneda Extranjera que ofrece el Banco Exterior es una cuenta corriente no remunerada que permite mantener fondos en divisas dentro del territorio nacional. De acuerdo con la información ofrecida en la página web de la institución, la cuenta no requiere un monto mínimo de apertura, no genera intereses, permite consultar saldos y movimientos a través de cualquier agencia y permite la movilización de fondos de forma parcial o total a través de transferencias vía Swift.

Banco Bicentenario

Para aquellas personas que no han tenido la oportunidad de viajar al exterior para abrir una cuenta en divisas, el Banco Bicentenario ofrece la posibilidad de abrir una cuenta en dólares.

El instrumento no requiere un monto mínimo de apertura y permite una fácil movilización de tu cuenta, a través de liquidación de títulos en moneda extranjera (Sicotme), además de otras operaciones de carácter lícito, como es el caso de las transferencias electrónicas desde instituciones financieras ubicadas en el exterior.

Banco del Tesoro

El Banco del Tesoro ofrece una cuenta en moneda extranjera con la que podrá mantener sus fondos en divisas de manera lícita, de acuerdo a lo establecido en el Convenio Cambiario N° 20, del 14 de junio de 2012, Resolución N° 12-09-01 publicada en Gaceta Oficial N° 40.002 el 07 de septiembre de 2012; Resolución N° 13-02-01 publicada en la Gaceta Oficial N° 40.108 el 08 de febrero de 2013 y Resolución N° 13-03-01 publicada en la Gaceta Oficial N° 40.133 el 21 de marzo de 2013, por el Banco Central de Venezuela.

Este instrumento financiero está dirigida a personas naturales mayores de edad y residenciadas en el país, a personas jurídicas, que estén o no domiciliadas en Venezuela.

Las cuentas en Moneda Extranjera (USD), mantenidas por las personas naturales y personas jurídicas podrán movilizarse por sus titulares mediante instrucciones de transferencia de fondos totales por parciales a cuentas en bolívares soberanos, a razón de la venta efectuada al BCV al tipo de cambio vigente, instrucciones de transferencia hacia cuentas en el exterior o para pagos de gastos de consumo y retiros efectuados con tarjetas de débito en el exterior, asimismo, los titulares de dichas cuentas podrán optar por ordenar al Banco a adquirir, por su cuenta, en los mercados financieros internacionales, títulos denominados en moneda extranjera.

Se permitirá los retiros de efectivo a través de cajeros automáticos y pago de gastos de consumo efectuados con tarjetas de débito, esto solo para personas naturales en el exterior.

*Con información de Banca y Negocios y TalCual