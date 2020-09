Universitarios creen que no están dadas las condiciones para el regreso a clases a distancia - Runrun

Los estudiantes universitarios creen que iniciar las clases vía web es prácticamente imposible

Foto: Caracas1830

Estudiantes universitarios consideraron este martes, 22 de septiembre, que no están dadas las condiciones para el regreso a clases a distancia.

A juicio de los universitarios, no todos podrán adquirir los conocimientos con las clases a distancia ante las crecientes fallas en los servicios.

“En este momento las universidades del país están totalmente paralizadas porque, si bien lo vemos a nivel nacional, está fallando el tema de los servicios básicos; no solamente es la luz, no solamente es el agua, sino algo tan básico como es internet”, declaró Daniel Hanscote, consultado por Voz de América.

Por su parte, estudiantes universitarios del interior del país aseguraron que la opción del gobierno, de iniciar las clases a distancia, es prácticamente imposible.

“Me parece hasta un tanto muy riesgoso para la educación que estamos recibiendo, que me parece, la palabra que voy a usar es mediocre. No se han tomado las decisiones correctas, no hay una línea de pasos a seguir, de verdad me parece que esto es un desorden y está en riesgo la carrera, las metas que tienes para desarrollarte y que necesita el país”, indicó Eurimar Martinez.

Sin embargo, el estudiante de enfermería José Nieto expresó que, a pesar de la situación, hay que ser optimistas y buscar mecanismos para continuar.

“Es difícil, pero siempre hay una estrategia, siempre hay una manera. Yo soy de los que piensa que nosotros no tenemos que rendirnos, no debemos tirar la toalla, tenemos que siempre seguir adelante y buscar la forma para avanzar”, apuntó.

El gobierno de Maduro anunció la semana pasada que el período escolar 2020-2021 no sería presencial.