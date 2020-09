EEUU sanciona a Nicolás Maduro por "violar" embargo de armas con Irán - Runrun

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, anunció este lunes, 21 de septiembre, que se impusieron sanciones contra Nicolás Maduro y el Ministerio de la Defensa de Irán, por presuntamente contribuir a violar el embargo de armas de Washington sobre Teherán.

Durante una declaración pública, Pompeo señaló: “No importa quién seas, si violas el embargo a Irán, te enfrentarás a sanciones”.

También, Pompeo anunció sanciones contra contra el programa nuclear de Irán, dedicado a fines civiles y contra otras entidades e individuos de ese país.

El estadounidense consideró que estas acciones “deben ser escuchadas en todo el mundo”, al tiempo que advirtió que si algún integrante de las Naciones Unidas “fracasa” en la imposición de sanciones, “EEUU estará preparado para hacer uso de su autoridad”.

Respecto a lo anterior, Pompeo señaló al Reino Unido, Francia y Alemania, quienes habían manifestado su oposición a las penalizaciones en este tenor.

Por otra parte, insistió en que la presión ejercida sobre Irán continuará hasta que se logre un acuerdo exhaustivo con EEUU acerca de la no proliferación de armas “y deje de expandir el caos y la violencia”.

“En lugar de esperar al día en el que Irán amenace al mundo con armas nucleares, Estados Unidos está de nuevo cumpliendo con las mejores tradiciones del liderazgo global estadounidense y adoptando acciones responsables”, defendió Pompeo.

