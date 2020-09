PasandoLaCuarentena | El Trasnocho presentará su Ensalada Musical el #16Sep - Runrun

View this post on Instagram

Deguste una buena Ensalada Musical – Haremos un viaje desde la histórica EL CANTANTE DE JAZZ de 1927, que le abrió las puertas al cine sonoro y llegaremos justamente a las puertas de WEST SIDE STORY como musical que abrió al género del canto y el baile a la modernidad. – Algunos de los números musicales más espectaculares de la historia del cine y a los que estaremos haciendo referencia con nuestro habitual amor y entusiasmo. – Un banquete con gran esfuerzo y les aseguramos que les quedarán en su álbum cinematográfico imágenes y momentos inolvidables de uno de los géneros más amados por el público. – Presentados por: @jose_pisano @luigisciamanna – Próximo miércoles 16 de septiembre a las 5:00 pm. Entradas en www.trasnochocultural.com – #TrasnochoCultural #TrasnochoWeb #ClasicosTrasnocho #Musicales #Clasicos