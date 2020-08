PasandoLaCuarentena | Aprende a evitar estafas de cuentas falsas en Instagram - Runrun

View this post on Instagram

En @ChurritoExchange queremos ayudarte a identificar posibles fraudes ⠀⠀ 1️⃣ Primera señal de estafa, más de un cambio en su nombre de usuario, valida esto en la opción "Información sobre esta cuenta" en los tres puntitos (⁝) ubicados en la parte superior derecha del perfil. 2️⃣ Segunda señal de estafa, muchos comentarios eliminados (Instagram permite eliminar los comentarios de un post PERO estos se siguen reflejando en la cuenta de manera “invisible”) ¡Mantente alerta! Eliminan los comentarios de personas que los denuncian como estafadores. 3️⃣ ¡Muchos seguidores y poca interacción! Tercera característica de un estafador, compran cuentas llenas de seguidores fakes y las inflan a través de publicidad paga para atraer victimas a su perfil. 4️⃣ Toda casa de cambios responsable se vale de las recomendaciones y buenos testimonios de sus clientes, por ello el inhabilitar comentarios debería darte una señal de que algo no está bien. Si una cuenta no permite que dejen comentarios en su perfil, por algo será.⁣ 5️⃣ Las tasas demasiado elevadas son otra señal de estafa, no te dejes llevar por los impulsos, estos estafadores ponen tasas súper elevadas para sugestionarte a que cambies con ellos y así robar tu dinero. ⁣ 6️⃣ Valida siempre la reputación de la cuenta con testimonios de personas REALES. La mayoría de estos estafadores se valen de perfiles falsos para dejarse falsos comentarios positivos y de captures de transferencias editados que suben a su perfil. Un capture se puede robar/editar/alterar. Nunca te confíes de esas “referencias” 7️⃣ NUNCA para hacer algún cambio debes de proporcionar códigos o contraseñas. Ellos se dedican a robar las cuentas de Paypal diciéndote que te llegará un código para validar el pago, liberarlo, confirmarlo etc ¡FALSO! En realidad usaran el código de RESTABLECIMIENTO DE CONTRASEÑA para robarte tu cuenta. 8️⃣ Sí todo lo mencionado anteriormente aún no te confirma si la cuenta es real o no, busca su nombre de usuario en los hashtag # 9️⃣ Como les hemos enseñado en nuestros IGTV, existe una gran red de estafadores en Instagram (más de 100 cuentas y perfiles falsos) En nuestras historias destacadas pueden ver algunos de estos perfiles.