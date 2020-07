Acnur: Venezuela es el segundo país del mundo con mayor éxodo - Runrun

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reveló este domingo, 26 de julio, que Venezuela es el segundo país con el mayor éxodo de personas en todo el mundo después de Siria.

La Acnur señaló que con más de 3,7 millones de migrantes, el país está solo por debajo de los 6,6 millones de Siria y por encima de naciones como Afganistán (2,7 millones), Sudán del Sur (2,2 millones) y Myanmar (1 millón).

La Agencia indicó que la “persecución, violencia, discriminación, guerra y la crisis económica, política y humanitaria” son los principales motivos por los que emigran las personas.

La Acnur también puntualizó que “la paz y la estabilidad en uno de esos países marcarían una enorme diferencia”.

El secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, informó el viernes 24 de julio, que la OEA y la Coalición por Venezuela presentaron un documento con diversas propuestas para mejorar la situación de migrantes y refugiados de Venezuela durante la crisis provocada por la pandemia del covid-19.

Destacó que los países de la región aún deben crear políticas de atención idóneas que permitan a la población migrante de Venezuela integrarse de manera estable y segura a la dinámica social y económica.

🌍 2/3 of people who flee come from just 5 countries:

🇸🇾 Syria

🇻🇪 Venezuela

🇦🇫 Afghanistan

🇸🇸 South Sudan

🇲🇲 Myanmar

Peace and stability in one of those countries would make an enormous difference. pic.twitter.com/ged6NmVWXA

— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) July 26, 2020