Borges: Maduro envió abogados a Cabo Verde para liberar a Alex Saab - Runrun

El canciller de Venezuela designado por el presidente Juan Guaidó, Julio Borges aseguró que Alex Saab era una pieza fundamental dentro de los soportes de Nicolás Maduro, pues era el que llevaba la relación con Irán y quien manejaba toda la comercialización ilegal del oro.

En una entrevista para la W Radio, Borges pidió justicia en el caso del colombiano y señaló que Maduro busca la impunidad y por eso envió un avión de PDVSA a Cabo Verde.

“Para Maduro es tan importante el tema de Alex Saab que inmediatamente se conoció la noticia de su captura, salió un avión de PDVSA con una comitiva con abogados para tratar de burlar la justicia. La dictadura busca impunidad”, reveló.

El representante de la política exterior del gobierno interino de Juan Guaidó también destacó que Maduro tiene tres soportes y entre esos, la figura de Saab era fundamental. “Maduro tiene tres soportes: el de Cuba, que es el que le da todo el know how de dictadura, el de Irán ahora con la gasolina y apoyo político y el crimen organizado. Y de esos tres soportes Alex Saab era la pieza fundamental. Era testaferro personal de Maduro, su esposa y su familia, manejaba el negocio de la alimentación, del petróleo, las viviendas, la gasolina, la comercialización ilegal del oro”, aseveró.

Asimismo, señaló que Venezuela es un foco de desestabilización para el mundo entero: “Lo que le sucede a Venezuela no es una burbuja, no es algo que está en una capsula, sino una infección que afecta y desestabiliza a todo el mundo”. Sostuvo que espera que en el caso de Saab se logre la justicia esperada por todo el pueblo venezolano y reiteró que espera no ocurra lo del antiguo jefe de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal, que luego de ser capturado en Aruba, Maduro maniobró para liberarlo.

Por último, llamó a los colaboradores del régimen, civiles y militares, a que entiendan que esta batalla la va a ganar la justicia y que todavía están a tiempo de dar un paso para avanzar hacia una transición que restablezca la libertad y la democracia para todos los venezolanos.