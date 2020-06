PasandoLaCuarentena | Elencos de series y películas se reúnen para alegrar a sus fans - Runrun

El confinamiento llevó a los elencos de distintas series y películas a regalar un rato de alegría a todos sus fanáticos

Elencos de distintas películas y series se reunieron a través de videoconferencias para regalar algo de alegría a sus fanáticos en medio de la pandemia de COVID-19.

Muchas de estas producciones audiovisuales, tanto recientes como de los años 90, se han quedado en el corazón de millones de personas en el mundo y revivirlo con todo el elenco, años después, es una gran noticia para los fanáticos.

Los elencos ofrecieron una oportunidad a sus fanáticos de tener una cercanía virtual a pesar de la pandemia y el confinamiento y lo hicieron representando algunos diálogos o canciones de las producciones en las que participaron. Algunas son:

El Señor de los Anillos

En la videollamada realizada por Zoom, Gad consiguió que Gandalf (Ian McKellen), Frodo (Elijah Wood), Aragorn (Viggo Mortensen) o Legolas (Orlando Bloom), así como el propio Peter Jackson y la guionista Philippa Boyens, revelaran anécdotas y otros secretos de la trilogía. También tuvo como objetivo recaudar fondos para enfrentar la COVID-19.

High School Musical

Luego de 14 años, el elenco de esta producción de Disney Channel se reunió, en la distancia, donde también participaron algunos de los cantantes y artistas más importantes de la escena musical estadounidense. Todos los que estuvieron en la iniciativa cantaron la reconocida canción “We-re All In This Together”.

Austin & Ally

Después de casi cuatro años de que finalizara esta serie de Disney Channel, la periodista Lilliana Vázquez dialogó por casi media hora con los protagonistas Ross Lynch (Austin), Laura Marano (Ally), Calum Worthy (Dez) y Raini Rodriguez (Trish).

Jessie

Debby Ryan, Karan Brar, Skai Jackson, Peyton List y Kevin Chamberlain se conectaron en vivo para realizar algunos diálogos de la reconocida serie de Disney Channel, donde además rindieron un homenaje al actor Cameron Boyce, quien interpretaba el papel de “Luke Ross” y murió en julio del 2019.

The Nanny

En el mes de abril, parte del elenco de la popular serie de los años 90 se reunió para actuar el primer episodio que llenó de nostalgia a todos sus fanáticos. En esta videoconferencia participaron los actores Fran Drescher, Charles Shaughnessy, Lauren Lane, Daniel Davis, Nicholle Tom, Benjamin Salisbury, Madeline Zima, Renee Taylor y Rachel Chagall.

Los Vengadores

Robert Downey Jr, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson y Jeremy Renner tuvieron un reencuentro virtual durante una transmisión televisiva, realizada a distancia por primera vez en su historia.

El Príncipe del Rap

El famoso actor Will Smith consintió a sus seguidores y convocó a una reunión virtual con sus excompañeros de “El príncipe del rap”, el proyecto que lo llevó a la fama en los años 90. En la llamada participaron los actores Karyn Parson, Daphne Maxwell Reind, Alfonso Ribeiro, DJ Jazzy Jeff, Joseph Marcell y Tatyana Ali.

Dragon Ball

Los actores de doblaje al español latino de Dragon Ball Mario Castañeda (Goku), René García (Vegeta), Carlos Segundo (Picoro), Gerardo Reyero (Freezer), Lalo Garza (Krilin) y Laura Torres (Gohan), se reunieron y recrearon una batalla épica de una de las series animadas más famosas de todos los tiempos.

Algunas de estos videos se encuentran en inglés, por ser el idioma nativo de los actores. Sin embargo, YouTube ofrece la opción de activar los subtítulos en los diferentes idiomas, según sea el requerido. La opción se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla.