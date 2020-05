Apaga la tele: AT&T anuncia cierre de operaciones de Directv Venezuela - Runrun

En un comunicado señalan que esta una decisión que tomó el equipo de liderazgo de la compañía en los EEUU

La multinacional estadounidense AT&T anunció este martes 19 de mayo el cese de operaciones de Directv Latinoamérica en Venezuela.

De acuerdo con un comunicado de AT&T, las sanciones de EEUU prohíben que la plataforma transmita canales que la administración de Nicolás Maduro debe transmitir.

“A Venezuela han prohibido la transmisión de los canales de Globovisión y Pdvsa, los cuales se requieren bajo la licencia de Directv para proporcionar el servicio de televisión de pago en Venezuela”, señala el texto.

En tal sentido, al no cumplirse lo establecido con la licencia, AT&T se vio obligada a cerrar sus operaciones en Venezuela.

Asimismo, señala que esta una decisión que tomó el equipo de liderazgo de la compañía en los EEUU.

Por otra parte, el texto señala que la decisión también se tomó “sin ninguna participación o conocimiento previo de Directv Equipo de Venezuela”.

La compañía con sede en Dallas señaló que su decisión de cerrar su unidad es efectiva de inmediato.

Sobre Directv

Según una nota de AP, es también una plataforma importante para la transmisión de canales de televisión estatales criticados por la oposición como propaganda.

Además, la empresa requería llevar Globovisión, propiedad de Raúl Gorrín, empresario cercano a Maduro que las autoridades de EEUU buscan por lavar dinero.

En una comunicación que difundieron en Twitter, Directv Venezuela informó a su clientela sobre el cese de sus operaciones, más allá del texto de AT&T.

Al respecto, también indicaron que quienes tengan saldo no utilizado, deben seguir sus cuentas de Facebook, Instagram y Twitter para recibir información de “reembolsos”.

Reacciones

Tras conocerse la noticia, a través de Twitter los usuarios reaccionaron para manifestar su rechazo y confusión en torno a esta decisión.

Algunos de los usuarios señalaron que desde tempranas horas de este martes no tienen señal de televisión, otros solo no pueden visualizar los canales nacionales.

Según los tuiteros, algunos de sus comentarios son:

“Tumbaron todos los canales de Directv. Sacaron de la parrilla todos los canales nacionales. A mí no me importa, pero me quitaron la señal y estoy al día con mis pagos con tarjeta de crédito. ¿Qué está pasando?”.

“Es triste la salida de DirecTV de Venezuela, al final son los ciudadanos los que pagan por las vinculaciones criminales del chavismo. Un país cada vez con más problemas y con menos entretenimiento, un país que dejó de serlo hace mucho”.

“Lo de Directv es una apuñalada al corazón. Esta era la gota que rebasó el vaso. Se acabó lo poco que quedaba”.

Por su parte, el economista Francisco Rodríguez comentó: “Para quienes no se imaginaban nada peor que calarse a Maduro, ahora habrá que calarse a Maduro sin Directv”.

A su vez, el periodista Víctor Amaya compartió el comunicado de Directv y señaló: “Queda claro que si Conatel hubiese permitido a Directv operar excluyendo de su parrilla de canales a Globovisión y Pdvsa TV, los únicos dos sancionados, no estaríamos viendo el cese de operaciones de todo el servicio en el país. Para cuando se estén evaluando responsabilidades”.

El periodista Luis Carlos Díaz indicó que las “presiones contra tv tienen muchísimo tiempo”. Además, señaló: “El chavismo los obligó a sacar uno tras otro decenas de canales que informaban libremente sobre la situación venezolana. Las reglas para las empresas estadounidensas son claras y deben acatarlas”.

