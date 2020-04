Guaidó: Ante caída del petróleo, haremos lo posible por salvar a Venezuela - Runrun

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó se pronunció la tarde del 20 de abril respecto a la caída abrupta de los precios del petróleo donde alertó que nuestro país enfrentará la situación sin reservas internacionales «porque la dictadura se las robó».

A través de Twitter, manifestó que fue «aniquilado» el Fondo de Estabilización Macroeconómica y las refinerías no están trabajando por la «destrucción» de la industria petrolera. En ese sentido, dijo que desde su gestión harán «todo lo posible» para seguir salvando a Venezuela, insistiendo en que la creación del Gobierno de Emergencia se hace imperiosa ante la crisis que se avecina. «Maduro es pasado, debemos reconstruir nuestro país desde ya».

Vamos a hacer posible la salvación de Venezuela: mantenernos firmes, articular a todos los factores que nos duele el país y conformar El Gobierno de Emergencia Nacional, antes que sea demasiado tarde. Maduro es pasado, debemos reconstruir nuestro país desde ya. — Juan Guaidó (@jguaido) April 20, 2020

Ante la caída del precio del petróleo en un nivel nunca antes visto, economistas y líderes políticos se pronunciaron al respecto. Situaban el precio del crudo nacional en un valor de $4 el barril.

El economista Luis Oliveros hacía referencia a que con un billete de $5 se puede comprar un barril de petróleo y «le darán vuelto» porque en este momento nadie desea adquirir crudo.

En este momento, con este billete usted puede comprar un barril de petróleo venezolano y seguramente hasta vuelto le darán (además de las gracias por comprar algo que casi nadie quiere). pic.twitter.com/RhcE3pGHf6 — Luis Oliveros (@luisoliveros13) April 20, 2020

Por su parte, el también economista Francisco Rodríguez evocó al escritor José Ignacio Cabrujas con el texto titulado «El día en que se acabó el petróleo», aunque reconoció que no estaba preparado para observar un colapso mundial de los precios como el de Venezuela, situación que es para el también ex asesor de Henri Falcón como una novela del escritor.

Hace cuarenta años, José Ignacio Cabrujas escribió "El día que se terminó el petróleo" para RCTV. Hace un tiempo me acostumbré a la idea de que la historia venezolana se parecía a una novela de Cabrujas. Aún no estaba preparado para que ocurriese lo mismo con el mundo entero. pic.twitter.com/z2nlY2lhlC — Francisco Rodríguez (@frrodriguezc) April 20, 2020

Por su parte Gustavo Marcano, designado ministro consejero de la representación en EEUU por Guaidó, afirmó que esta situación puede tener algún aliciente para Venezuela con la aplicación del Plan País vía Gobierno de emergencia.

El #PlanPaís de la @AsambleaVE y el Presidente (E), @jguaido, plantea la recuperación de la industria venezolana, para superar la dependencia del petróleo.#Venezuela tiene la capacidad de resurgir con trabajo y políticas económicas que estimulen la inversión privada. — Gustavo Marcano. (@GustavoMarcano) April 20, 2020

El diputado José Guerra, explicó que el valor actual del petróleo quiere decir que el vendedor debe pagar al comprador para que le almacene el petróleo, situación que a su juicio es una «catástrofe» para Venezuela. Dijo que si el precio sube y se ubica en $20, solo recibiría el país $4.000 millones en el año con el que no podría pagar la nómina de empleados públicos ni jubilados. «En un momento donde no hay ahorro, no hay dólares y el país está endeudado».

Propone que se haga una moratoria con Rusia y China para no cancelar los $3.200 millones que se debe y congelar el gasto militar, junto a la iniciativa del gobierno de emergencia.

José Guerra, diputado venezolano, denuncia las consecuencias de la caída histórica del petróleo. Nunca antes visto, que traerá más hambruna a su pueblo, que ahora se encuentra entre la miseria y el #Covid19…La realidad supera a la ficción 😓 pic.twitter.com/oJ1LaWwcZV — Letras libres (@LynAbanto) April 21, 2020

La caída en el precio del petróleo llegó este lunes a un hecho histórico: los inversores y especuladores pagan para encontrar compradores en momentos en que las capacidades de almacenamiento llegan a su límite en Estados Unidos.

Así, en un mercado saturado, los tenedores de contratos para mayo -que expiran el martes al cierre- deben encontrar compradores para el petróleo físico lo antes que puedan. Pero como las reservas están casi al límite en Estados Unidos, deben erosionar los precios para colocarlos.

El barril de crudo West Texas Intermediate (WTI) que se intercambiaba a 60 dólares por unidad a inicios de año y a 18,27 dólares el viernes por la tarde, se hundió por completo este lunes. Y más: terminó la jornada en -37,63 dólares.