ReporteCoronavirus | Las 5 noticias más importantes hasta la tarde del #1Abr - Runrun

El coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19) continúa haciendo estragos en todo el mundo. Muchas naciones registran miles de muertes diariamente por personas que se contagiaron con el virus.

RunRun.es hizo una recopilación de las informaciones más importantes del día para que te mantengas informado de todo lo que acontece con la pandemia.

Muertes por Covid-19 suman más de 40 mil en todo el mundo

Los casos globales registrados de COVID-19 ascendieron hoy a 823.626, tras diagnosticarse 68.678 nuevas infecciones, un nuevo récord diario, mientras que los fallecidos son 40.598, de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estados Unidos es el país donde la pandemia avanza con mayor rapidez, y con 189.000 casos estimados ya casi dobla los 105.000 de Italia, la segunda nación más afectada.

España, en tercer lugar, sobrepasó hoy la línea de los 100.000 afectados, mientras que China se mantiene en cuarto lugar con 81.000 casos y números muy estables desde hace dos semanas, aunque el país ha comenzado a realizar tests a personas asintomáticas, por lo que la situación podría cambiar.

Italia extenderá las medidas de confinamiento hasta 13 de abril

El ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, confirmó este miércoles que se extenderán las medidas de confinamiento hasta el 13 de abril, cuanto terminen las festividades de Semana Santa, durante su comparecencia en el Senado. «La decisión del Gobierno será la extender hasta el 13 de abril todas las medidas para limitar las actividades y el movimiento de personas», explicó Speranza.

Hasta ahora, Italia había decretado el aislamiento y el cierre de las actividades no esenciales hasta el 3 de abril, por lo que será necesario en breve actualizar dicho decreto.

Contagios por coronavirus afectan las 24 provincias de Ecuador

La provincia amazónica de Napo se sumó este martes, con un caso, a los registros de contagiados por coronavirus en Ecuador, donde ya se contabilizan 2.240 positivos por Covid-19 y en 75 los fallecidos.

La provincia de Guayas, con 1.563 casos, sigue siendo la más afectada por los contagios, seguida por la de Pichincha con 211 positivos. A ellas se suman las provincias de Los Ríos (79), Azuay (77), Manabí (54), Cañar (39) y Sucumbíos (27), mientras que otras circunscripciones registran menos casos.

Alemania suma 5.500 nuevos infectados por Covid-19 en 24 horas

El número de infectados por coronavirus en Alemania ascendió en las últimas 24 horas en 5.500 personas, mientras la cifra de muertos arriba a 732.

Las cifras del Instituto Robert Koch, centro nacional competente en la materia, siguen estando por debajo de las de la Universidad Johns Hopkins, que eleva los infectados a 74.508 y el de muertos, a 821.

Independientemente del tipo de conteo, Alemania es el quinto país con más casos de coronavirus, por detrás de Estados Unidos, Italia, España y China.

Con un muerto cada seis minutos, Nueva York se prepara con camiones frigoríficos como morgue

Una persona en el estado de Nueva York muere cada 6 minutos por el letal avance del coronavirus. Y para evitar un desborde de las morgues, el gobierno de la ciudad compró 45 camiones frigorífico que han sido instalados en varios puntos de la Gran Manzana.

No ha pasado ni un mes desde que se informó del primer caso, pero la tasa de crecimiento no para. El epicentro de la pandemia en Estados Unidos continúa en estado de alerta y toma medidas que no se veían desde el atentado contra las Torres Gemelas en septiembre de 2001.