Venezolanos estancados en frontera con Colombia, otras víctimas del COVID-19 - Runrun

El cierre de la frontera con Venezuela, anunciado el viernes, 13 de marzo, por el Gobierno colombiano para contener el coronavirus, dejó estancados este sábado, 14 de marzo, a miles de venezolanos, muchos de los cuales al ser impedidos de cruzar por los puentes internacionales, se abocaron a las trochas.

El cierre, que por el momento es indefinido, comenzó a las 05.00 hora local (10.00 GMT) y el puente internacional Simón Bolívar, que conecta a la ciudad colombiana de Cúcuta con la venezolana de San Antonio y es el principal paso fronterizo entre ambos países, fue testigo de la frustración de quienes buscaban cruzar.

Situaciones similares viven los venezolanos en los puentes General Santander y de la Unión, en la periferia de Cúcuta, así como en los departamentos de La Guajira, Arauca y Vichada, donde también hay puestos fronterizos.

En todos esos lugares el Gobierno colombiano desplegó en la madrugada de este sábado policías, miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y soldados del Ejército con fusiles y la boca cubierta con mascarillas para contener a quienes intentaron pasar.

“A partir de la cinco de la mañana de mañana (sábado) se cerrarán los pasos fronterizos con Venezuela como medida de protección ante la situación que se está presentando también en el vecino país”, dijo anoche el presidente colombiano, Iván Duque, en una alocución.

En Colombia ya son 22 los casos confirmados de COVID-19, mientras que Venezuela ha reportado 10.

Venezolanos sorprendidos

Consolación Ramírez, una mujer de 62 años que trabaja en Cúcuta pero vive en Venezuela, contó a EFE que lo que parecía un día laboral cualquiera en Colombia se convirtió en una terrible preocupación.

“Perderé mi empleo, no sé que irá a pasar, pero mañana tengo que pagar el alquiler y no tengo para hacerlo en estos momentos”, afirmó la mujer que trató de entrar a Colombia por una trocha pero la Policía no se lo permitió.

Contrariada, la mujer agregó: “Venía era por la quincena para pagar mi alquiler allá porque en realidad no tengo techo en este momento”.

Para tratar de llegar a Cúcuta, Ramírez tuvo que atravesar una trocha pantanosa por las lluvias que cayeron esta mañana en la región y cuando estaba a punto de entrar a Colombia miembros del Esmad le bloquearon el paso al igual que a muchas personas más.

No le quedó más opción que devolverse por el mismo camino por donde multitudes con maletas en hombros hacían lo posible por no caer al río Táchira, frontera natural entre ambos países.

