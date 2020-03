Claves | La automatización electoral en riesgo - Runrun

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena reconoció que las llamas causaron un serio daño a la infraestructura electoral, sin embargo prometió que las elecciones previstas para este año se realizarán porque el sistema electoral es “indestructible”

¿Qué pasó?

A las 4 de la tarde del sábado 7 de marzo se reportó por redes sociales un incendio en un galpón propiedad del Consejo Nacional Electoral (CNE), ubicado en Filas de Mariche, estado Miranda.

Tibisay Lucena, presidenta del CNE exigió una investigación “profunda” sobre los hechos y el Ministerio Público designó a dos fiscales nacionales.

“El Fiscal General (Tarek William Saab) enviará mañana (8 de marzo) a dos fiscales nacionales para que se dediquen a la investigación. Existen diferentes hipótesis, ninguna está descartada. Dejaremos que los órganos terminen las investigaciones y sea el Ministerio Público para poder determinar las causas del fuego y las causas de la propagación tan violenta”, indicó en una llamada telefónica a Venezolana de Televisión.

Lucena señaló que en menos de media hora el fuego se tornó “voraz” y consumió parte del lugar de forma rápida a pesar que los funcionarios del CNE atendieron el llamado de “alerta de incendio”.

“El Poder Electoral quiere saber la verdad ¿Qué fue lo que pasó allí, cuál fue el origen del fuego y por qué se propagó tan rápido?, dejaremos que sean los informes los que determinen las causas del fuego”, enfatizó.

¿Qué había en el galpón?

El periodista especializado en la fuente electoral, Eugenio Martínez, indicó que en el galpón del CNE, ubicado en Filas de Mariche, se encuentra todo el parque de máquinas de votación, las maletas donde se almacenan y trasladan las máquinas, las baterías de 12V que sirven de respaldo por fallas eléctricas y los equipos de captahuellas.

Un exempleado de la línea de producción del CNE, quien prefirió mantener su nombre en anonimato, confirmó esta información y además agregó que en las instalaciones también se encontraban los repuestos, los implementos como cables, baterías, pequeñas plantas eléctricas y todo lo que requiere el sistema electoral electrónico, como laptops y pendrives.

El ex empleado recuerda que las instalaciones y su perímetro se encontraban resguardados por personal de vigilancia del CNE y también por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes contaban con una caseta propia para la vigilancia en los turnos nocturnos. Señaló además que cuando él trabajaba en la línea de producción, en el galpón había rociadores y extintores de fuego, pero desconoce si se les ha hecho mantenimiento para que funcionen.

Los protagonistas

La presidenta del CNE dio cuenta de que en el incendio se perdieron 49.408 máquinas de votación, 582 computadoras del Registro Civil, 400 boletas electrónicas, 127 boletas que iban a desincorporarse y 22.434 inversores de corriente.

Igualmente indicó que se estaba llevando a cabo el inventario de las computadoras y laptops que se encontraban en el galpón.

“Tuvimos pérdidas de infraestructura física, tecnológica y el parque tecnológico”, agregó.

También señaló que el incendio sólo afectó dos de los procesos del sistema electoral venezolano.

“Solo afectaron dos de sus procesos, el de inventario y el de producción de máquinas. El sistema venezolano está lejos de ser destruido, tenemos capacidad, el conocimiento jurídico, tecnológico operativo y logístico así como la experiencia de 17 años acumulados y del recurso más valioso, que es el talento humano”, recalcó.

En el incendio se rescataron 105 mil memorias de máquinas de votación, 562 máquinas electorales y 724 captahuellas, entre otros equipos.

La presidenta del CNE además felicitó a las 570 personas que trabajaron para apagar las llamas del galpón.

Reacciones

Además de la presidenta del CNE, otros miembros de la administración de Nicolás Maduro reaccionaron al incendio del galpón.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Nicolás Maduro, rechazó el mismo domingo, 8 de marzo, el incendio que afectó a las instalaciones del CNE. Desde el Panteón Nacional – donde encabezó una actividad por el Día Internacional de la Mujer- aseveró que en 2020 se realizarán los comicios electorales “llueva, truene, se incendie o relampaguee”.

“Estados Unidos está diciendo que le teme al pueblo de Venezuela y a las elecciones democráticas de las derrotas que le hemos dado al imperio que quiere solo sufrimientos para Venezuela”, aseveró la vicepresidenta.

El domingo, a finales de la tarde, un grupo llamado “Frente Patriota Venezolano” se atribuyó el incendio del galpón en el sector Filas de Mariche del estado Miranda y anunciaron la activación de la operación “Sodoma”.

“Frente patriota jura no descansar hasta conseguir el fin de la tiranía”, dijo uno de los miembros del grupo a través de un video difundido por las redes sociales junto a seis hombres que visten trajes militares y capuchas en el rostro.

El grupo hizo un llamado a sus compañeros de armas a apegarse a la Constitución y unirse a la lucha del pueblo venezolano, aunque desde ese día no han tenido nuevas apariciones en redes sociales. La oposición, con la vocería del presidente encargado y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó aseguró no conocer a ese grupo.

El día lunes 10 de marzo, Nicolás Maduro anunció que la investigación sobre el hecho ya concluyó y las pruebas serían presentadas en una rueda de prensa por Néstor Reverol.

“El dictamen forense está listo y he dado órdenes al ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, para que dé una rueda de prensa y muestre las evidencias del ataque terrorista y sabotaje para quemar las máquinas electorales”, explicó durante el acto en el que celebró el Día Nacional de los Médicos.

La presentación de los resultados esperaron hasta el jueves, 12 de marzo, cuando Reverol indicó que las investigaciones revelaron que el incendio “se produjo de manera intencionada, por grupos terroristas”, con el objetivo de “sabotear” al organismo electoral y afectó un área de más de 6.000 m².

La máxima autoridad del Ministerio explicó que las pesquisas determinaron que se usaron tres puntos direccionados hacia el centro del galpón para iniciar el fuego en el perímetro, rociando combustible para acelerar las llamas, y refirió que localizaron dos bidones con residuos de gasolina.

Aunado a esto, Reverol informó que Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), tiene a su cargo un equipo multidisciplinario para determinar qué pasó y trabajará en conjunto con el recién creado Cuerpo Contra el Terrorismo. Asimismo, mostró un video en el que explicó con las imágenes de las cámaras de seguridad del galpón cómo se desarrolló el incendio.

El exrector del CNE, Vicente Díaz, expresó a Runrun.es que el incendio representa una afectación importante para la infraestructura tecnológica de un proceso de votación, aunque reparable.

“Pero es una pérdida muy importante y costosa, que debe ser investigada para ver qué sucedió”, agregó.

El exrector aseguró que la instalación siempre ha contado con todos los dispositivos de seguridad y detección de incendios, aunque desconoce su estado actual. Igualmente dijo que eso debe formar parte de la investigación.

Además explicó que el CNE cuenta con una Dirección de Seguridad, con funcionarios de alto nivel entrenados en cuerpos policiales o ex-militares que custodian la instalación, además de la Guardia Nacional, como cualquier organismo público.

“Lo cierto es que el país requiere una respuesta formal de qué fue lo que pasó allí. También activar todo lo necesario para reacondicionar y sustituir la base tecnológica”, expresó.

Finalmente, habitantes de la zona entrevistados por Runrun.es ofrecieron más detalles y sus opiniones con referencia al incendio.

“El incendio debió haber comenzado como a las dos de la tarde, porque entre las cuatro y las cinco ya había demasiado humo negro y a metros se sentía el calor. En el momento llegaron la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional, las Faes, el Sebin y de último los bomberos que llegaron pasadas las ocho de la noche”, dijo Geraldine Pereira, comerciante y habitante de la zona Vista Hermosa en la parroquia Petare, municipio Sucre.

“Es imposible que la maleza haya causado un incendio de esa magnitud. Otros comercios cercanos se hubieran incendiado también y eso no pasó; además, ese lugar es del CNE y siempre está fuertemente custodiado por la Guardia Nacional. ¿No se van a dar cuenta que eso se estaba incendiando? ¿Por qué dejaron que el fuego arrasara con todo? No hubo heridos ni fallecidos en el incidente, lo que también es raro. Ellos lo primero que sacaron fueron los carros que estaban estacionados dentro del galpón, es raro que los bomberos llegaran de últimos”, aseguró Arianna Gómez, comerciante y habitante de la zona Vista Hermosa en la parroquia Petare, municipio Sucre.

Repercusiones

El exrector del CNE, Andrés Caleca aseguró que este incendio afecta significativamente en la realización de las próximas elecciones, que serían las correspondientes a la Asamblea Nacional, controlada por una mayoría opositora.

“Por la información que dio Tibisay Lucena los daños fueron fatales, el incendio no puede ser controlado. El CNE, en materia de hardware, está en cero y estamos a meses de una nueva elección”, indicó Caleca en una entrevista a Circuito Éxitos.

Una opción que planteó el exrector es llevar a cabo unas votaciones manuales, aunque es un “proceso complejo”.

“Venezuela no tiene dinero para nada. Hoy amanecimos con una gran caída de petróleo. Los próximos meses serán muy duros y no sé cómo el Gobierno renovará el hardware, además a quién le comprarían las máquinas si están sancionados”, expresó.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa aseveró que la mejor opción, en su opinión, es un proceso automatizado, con auditoría.

“Un proceso manual en este momento no tiene sentido. Porque entonces no sería el acta mata voto, sino Ejército mata voto y eso no lo podemos permitir”, reflexionó.

Mientras que el exrector del CNE, Vicente Díaz y el especialista en procesos electorales, José Huerta, también consideran que el voto manual no es la mejor opción.

Díaz consideró que una elección manual es factible pero no deseable, porque es una votación que puede ser más susceptible a la manipulación.

“Lo cierto es que las elecciones automatizadas son más controlables”, agregó.

Huerta señaló que con votaciones manuales es más fácil llevar a cabo un fraude. “En las manuales el escrutinio se hace es digitando unos resultados de un acta que hiciste a mano. Esa acta en cualquier momento se puede cambiar, o se pueden equivocar transcribiendo los números”.

Otro tema sobre la mesa es el tiempo para hacer las elecciones. Vicente Díaz dijo que este mismo año se podrían llevar a cabo las elecciones parlamentarias – previstas por la Constitución – presidenciales o de cualquier otro cargo. Pero debe haber voluntad y disposición para poder reponer los equipos que se quemaron.

“Hay tiempo suficiente para reemplazar las máquinas y producirlas, a nivel de software. Hay que acondicionar también los sistemas de producción de máquinas”, explicó Díaz.

También cree que debe haber una mezcla de transparencia en la adquisición de los equipos, con efectividad. “Que sea muy rápido, porque este año hay que hacer elecciones”.

Aunque José Huerta, cree hay varios factores – además del incendio – que inciden en que unas elecciones se puedan realizar este año.

Planteando un proceso de votación presidencial – que la oposición exige – primero habría que concentrarse en poder inscribir a los ciudadanos que viven en el exterior en el Registro Electoral (REP).

Eso, según sus cálculos, puede tomar entre tres y cuatro meses y no se pueden hacer modificaciones seis meses antes de una elección.

“Después de cerrado el REP tienes seis meses adicionales, estamos hablando de diez meses, ya la elección no es este año”, aseguró.

Además expresó que el proceso de reposición de las máquinas debe hacerlo un nuevo Consejo Nacional Electoral y no el grupo comandado por Tibisay Lucena.

Desde noviembre de 2019 la Asamblea Nacional – entre chavismo y oposición – están adelantando el proceso para poder nombrar un nuevo directorio. El pasado lunes, 9 de marzo, se informó de la instalación del Comité de Postulaciones – sin juramentarse ante la AN – e indicaron que el siguiente paso será aprobar un reglamento, para el inicio de las candidaturas a rectores.

En cuanto a la tecnología del CNE, José Huerta explicó que el software se encuentra a resguardo en la sede de Plaza Venezuela, Caracas. Lo que debe hacer el CNE es comprar equipos que puedan ser compatibles con esas memorias que tienen todo el programa y base de datos.

Sin embargo, el especialista en procesos electorales agregó que esos equipos tienen están basado en la versión XP de Windows, que ya no recibe soporte por parte de Microsoft ni lo comercializa.

Ese sería otro detalle técnico a resolver por el CNE. “¿Qué es lo que se requiere? que esas máquinas sean compatibles con la memoria que van a enchufar. Es decir, que reconozca el software que está instalado allí”.