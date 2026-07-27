El destino de al menos 13 000 millones de dólares provenientes de la comercialización del petróleo venezolano motivó un cuestionamiento directo de una periodista al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a bordo del Air Force One.

Durante la conversación en el avión presidencial, la reportera exigió a Trump respuestas claras sobre la ubicación de estos recursos, en un contexto en el que el Gobierno norteamericano mantiene explicaciones contrapuestas sobre el uso del dinero.

El intercambio ocurrió a partir de la publicación de una investigación del Financial Times, en la que economistas y legisladores en Washington advirtieron sobre la falta de información oficial respecto a la asignación de estos fondos, ya que los portales gubernamentales solo registraron una transferencia de 300 millones de dólares realizada en marzo.

La reportera preguntó a Trump dónde se encuentra el dinero. En lugar de ofrecer un desglose financiero preciso, el presidente evitó especificar las cuentas de destino.

“¿13 000 millones de dólares de Venezuela? Creo que más de eso (…) Hemos pagado por esa guerra muchas veces. Y eso va a pasar con Irán también. Hemos pagado por la guerra muchas veces”, expresó.

En un segundo intento, la periodista volvió a preguntar al mandatario norteamericano dónde está el dinero. Él siguió evadiendo dar una respuesta y solo dijo: “Ningún otro presidente puede decir eso durante mucho tiempo. ¿Cuándo fue el último presidente que pudo decir eso? Así que teníamos un costo para Venezuela. Hemos pagado por eso muchas veces. Y ahora, como usted sabe, tenemos una muy buena relación con Venezuela”.

Finalmente, simplemente dijo que esos recursos van destinados a “administrar el país” y que “pueden ir al ejército”, pero que el Congreso debe aprobarlo primero, aunque, según Trump, al Congreso “no le gusta aprobar dinero para el ejército”, sino para “cosas que no deberían ser hechas”, y que Estados Unidos “está tomando mucho dinero, billones y billones de dólares de Venezuela”.

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