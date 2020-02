Hacinamiento persiste en los centros de detención preventiva de Venezuela en 2019 - Runrun

El informe presentado por la ONG Una Ventana para la Libertad detalla el resultado del monitoreo de los derechos humanos de las personas recluidas en centros de detención preventiva

Los cupos existentes para los 238 centros de detención preventiva estudiados a finales de 2019 eran 6.448, pero se encontraban detenidas 19.091 personas

En 2018 la capacidad instalada en 174 instalaciones de detención preventiva fue de 5.332 cupos, pero se contabilizaron 16.719 personas retenidas.

La ONG Una Ventana a la Libertad presentó este miércoles su informe anual de los centros de detención preventiva en Venezuela en el cual se detallan las cifras referentes a las violaciones a los derechos humanos en 238 recintos en 15 estados del país.

Durante el año 2019, relata el informe, se detuvieron en el primer semestre, en los centros de detención preventiva monitoreados, a 38.318 personas; mientras que para el segundo semestre, el número descendió a 19.268. La organización explica que este descenso se trata por la cantidad de detenidos por protestas políticas y manifestaciones durante el primer periodo.

De ese total de recluidos en centros de detención preventiva, 17.800 eran hombres, 1.305 mujeres y 140 adolescentes de ambos sexos, 12 indígenas y 11 personas de la comunidad LGBTI. Cinco estados presentaron más de 1.000 detenidos para el fin del año 2019: Zulia, Distrito Capital, Anzoátegui, Lara y Nueva Esparta.

Los datos de la organización para diciembre de 2019 revelan que los cupos existentes para los 238 centros de detención preventiva eran 6.448, pero se encontraban detenidas 19.091 personas. A esto se le suma que únicamente 18 centros reportaron tener áreas separadas para mujeres, hombres, adolescentes entre 14 y 18 años, y población LGBTI.

22 de los detenidos murieron por tuberculosis

86 fue el número de detenidos muertos por distintas causas; 46 de ellas (53%) por enfermedades tratables y, de ellos, 22 (48%) fallecieron por tuberculosis.

La precariedad de los servicios de salud en este tipo de centros también es un dato resaltado en el informe. En el primer semestre 76 centros reportaron tener acceso a servicios de salud, y en el segundo 118.

Sin embargo, se aclara en el documento que este incremento no se puede explicar como un ascenso en la cobertura de la salud, ya que para el segundo periodo se incluyeron nuevos centros al monitoreo.

Asimismo, en el segundo semestre, solo cuatro centros de detención preventiva o calabozos indicaron a Una Ventana a la Libertad tener un personal médico propio; mientras que en el primer periodo de 2019 fue de 10.

Por el contrario, hubo un aumento en el número de unidades de transporte de emergencia, de 8 a 84, pero no se especifica que se trata de ambulancias, patrullas u otros vehículos.

Mujeres en situación de vulnerabilidad

Para el cierre del año 2019, un total de 1.305 mujeres (6,77%) se encontraban detenidas, las cuales no contaban con las condiciones apropiadas para vivir dignamente en los centros de detención preventiva. La organización explica que son muy pocos los recintos (18 o 7,5%) con áreas separadas para mujeres y, en particular, para mujeres embarazadas.

En la mayoría de los calabozos sólo son llevadas al centro de salud más cercano para dar a luz, lo cual no ha evitado que algunas tengan el parto en el suelo del CDP”, reza el texto.

De los 238 centros monitoreados, ninguno tiene un área separada para mujeres en estado y solamente 15 (6,3%) reconocen algún tipo de atención a ellas. De estos, solo en cuatro son trasladadas a un centro de salud cuando van a dar a luz, en tres se les traslada para controles prenatales esporádicos, en uno para controles mensuales y en uno solo se les incluye en las jornadas de salud esporádicas.



Adicionalmente, la salud de las mujeres no embarazadas es vagamente reseñada, puesto que no disponen de mucha información. Lo poco que se conoce es que las mujeres no reciben ningún tipo de atención médica, independientemente de la enfermedad que padezcan.

Aunado a esto, las reclusas no tienen derecho a la vida sexual dentro de los centros de detención preventivas, pero igualmente la organización no gubernamental reseña que se embarazan.

En referencia a los casos de tortura, de los 229 contabilizados, 88 (38,4%) fueron cometidos contra mujeres detenidas en los calabozos y 141 (61,6%) contra hombres. En la data de las fugas, se encontraron 5 (1,4%) de mujeres, de las 358 que ocurrieron en el 2019.