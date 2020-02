Excongresista Aída Merlano se pronuncia sobre su situación en Venezuela - Runrun

Merlano reconoció a Maduro como presidente de Venezuela y confirmó que pedirá al régimen asilo político porque, aseguró, existen planes de asesinarla en su país

Aída Merlano, excongresista colombiana detenida por las autoridades venezolanas, se pronunció sobre la situación que tiene en el país ante su detención.

En una entrevista que ofreció a la revista Semana, Merlano reconoció a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y dijo que pedirá asilo político al régimen porque presuntamente existen planes para asesinarla en su país.

Asimismo, agradeció por el trato “digno” que ha recibido en Venezuela, aunque subrayó que no está recluida en una celda con privilegios. Se encuentra en el Sebin de El Helicoide.

A continuación se presentan las siete declaraciones de Merlano sobre su situación en Venezuela:

1.- “Aún no me he reunido con el presidente Maduro, no sé si él tenga la intención o el interés de hacerlo. Hasta ese momento, cuando yo pedí esa audiencia ante una juez, no tenía ningún vínculo ni ninguna comunicación con ningún miembro del gobierno, excepto hasta ahora, que me nformaron que fue autorizada la entrevista con los medios colombianos».

2.- “Iván Duque no desea que yo sea extraditada a Colombia porque si lo deseara le pediría mi extradición al presidente legal y legítimo, que es Nicolás Maduro, no Juan Guaidó. Pienso que es un absurdo político, diplomático y una vergüenza nacional de mi país. Da claramente un mensaje y el mensaje es contundente».

3.- “Quiero darle las gracias al presidente Nicolás Maduro porque me han tratado de una manera digna. Desde que llegué a este lugar, aunque me capturaron y el despliegue de seguridad fue bochornoso y traumatizante, me trataron con mucho respeto”.

4.- “Primero, quiero iniciar un proceso jurídico, quiero irme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quiero agotar todos los recursos en mi país para luego pedir con fundamento en Venezuela la protección y un asilo”.

5.- “Señor presidente (Nicolás Maduro), no lo conozco, pero le pido que saque un tiempo o que delegue a una persona para que me escuche y me puedan proteger. Y si es posible, en el momento que solicite un asilo, se puedan tener en cuenta mis consideraciones. Soy una mujer desesperada, perseguida por mi propio país y por una clase política criminal”.

6.- “Mis enemigos quisieran que les dijera que estoy en condiciones deprimentes, deplorables, y no es ese el mensaje que yo quisiera darles. Pero si me preguntan si estoy en condiciones preferenciales o distintas a las personas que están recluidas en el lugar donde yo me encuentro, no es cierto”.

7.- “Tuve la oportunidad de conocer una noticia en la que se decía que yo gozaba de privilegios, comidas a la carta y una cantidad de cosas, y en ese momento yo aún estaba en una celda de transición, no tenía las condiciones, no tenía baño, no tenía absolutamente nada para tener una comodidad. Solo hace dos días me transfirieron a una nueva celda que no tiene aún las condiciones, pero algo sí tiene y es que el trato que me han dado es digno”.

Con información de El Nacional