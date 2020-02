Las noticias económicas más importantes de hoy #14Feb - Runrun

Víctor Álvarez: sanciones de EEUU golpean al sector privado pero la política lo oculta

El economista Víctor Álvarez sostiene que las sanciones estadounidenses también impactan de manera severa a la empresa privada, pero la polarización política impide investigar el impacto real de las medidas del gobierno estadounidense en lo que queda de la economía privada. Álvarez, ex ministro de Industria y Comercio y ex presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), cuestiona que el empresariado privado no transparente el impacto negativo de las sanciones de la administración de Donald Trump en sus negocios. Banca y Negocios

Luis Oliveros: en 2020 arranca una nueva economía con el petro como futuro monetario

El economista Luis Oliveros pronostica que 2020 es el inicio de una nueva economía en Venezuela en la que el petro puede ser el futuro monetario del país y el petróleo deja de existir como fuente de renta para sacar a millones de venezolanos de la pobreza, mientras la dolarización se profundiza a partir de un volumen de remesas que, estima, alcanzará US$4.000 millones este año. Banca y Negocios

Asamblea Nacional: inflación de enero fue de 65,4%

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidores de la Asamblea Nacional, la inflación en enero de 2020 fue de 65,4%, arrojando que la economía se mantiene en el proceso de hiperinflación que empezó a finales de 2017 y que se ha llevado el título de la mayor inflación más alta del mundo durante los últimos años. Igualmente, el reporte del parlamento señala que la inflación interanual enero 2019-enero 2020 ascendió a 4.140%. Banca y Negocios

PDVSA asegura que junto a Chevron trabaja con “eficiencia revolucionaria”

Por tercera vez, Petróleos de Venezuela (PDVSA) emite un comunicado en el cual resalta el trabajo conjunto que realiza con la compañía estadounidense Chevron en las empresas mixtas en las que ambas son socias, en este caso en el campo Boscán, con yacimientos en La Cañada de Urdaneta en el estado Zulia, donde se asegura que se marcó récord en tiempos de perforación. Petroguia

PDVSA descargará cargamento petrolero de 57 mln dlrs reclamado por directivas rivales de Citgo

La estatal petrolera PDVSA planea esta semana descargar cerca de 1 millón de barriles de crudo que está varado desde hace más de un año en el mar por las sanciones estadounidenses y por una disputa por el control de su unidad de refinación, Citgo Petroleum, según documentos internos vistos por Reuters. El año pasado al menos una docena de tanqueros quedaron anclados, tras no estar autorizados para zarpar con crudo para su exportación, o devueltos a PDVSA por sus compradores después de largos tiempos de espera para la tripulación y operadores. Infobae

Perupetro mostró oportunidades de exploración y explotación de hidrocarburos

Una delegación de la empresa Perupetro participó en el evento Nape Summit 2020 realizado en Houston, que reúne a productores globales, empresas de exploración y producción de hidrocarburos y empresas de servicios y proveedores. El grupo estuvo dirigido por el presidente del directorio de la estatal, Seferino Yesquén, quién expuso las oportunidades de inversión que ofrece el Perú para la exploración y explotación de hidrocarburos, así como el potencial de hidrocarburos en cuencas aún semi exploradas. Yesquén también destacó las condiciones económicas favorables del país, que viene creciendo sostenidamente en los últimos años, y cuyo riesgo país es uno de los más bajos de la región. Petroguia

Producción petrolera de Ecuador disminuyó 4.000 b/d en enero según fuentes secundarias

El gobierno ecuatoriano no informó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) el volumen de producción de crudo del mes de enero de 2020, omisión que podría atribuirse al hecho que desde el pasado 1 de enero de este año esa nación dejó de formar parte de la OPEP. Cabe resaltar que no es la primera vez que Ecuador se sale de la OPEP, ya lo hizo en 1993 y regresó en el 2007. Petroguia

Pronóstico del Petróleo Crudo WTI: formando una base

El mercado de Petróleo Crudo WTI ha tenido un pullback durante la sesión de trading del jueves, pero también ha encontrado compradores por debajo que muestran señales de vida. Los mercados de crudo están en un nivel muy bajo, y como resultado tiene sentido que haya una cierta cantidad de cazadores de valor ahí fuera. Hay que tener en cuenta que el nivel de $50, por supuesto, es un nivel psicológicamente importante, y también es el fondo de un nivel general en el que el mercado ha estado haciendo trading entre ese nivel y el nivel de $65 al alza. Dailey Forex