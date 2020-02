Alias “Popeye”, el sicario y youtuber que le dijo “bandido” a Diosdado Cabello - Runrun

El jefe de los sicarios de pablo Escobar llamó bandido a Diosdado Cabello en el 2016

Uno de los videos que más vistas y reproducciones tiene el canal de Youtube Popeye_Arrepentido fue el titulado “De bandido a bandido”, la respuesta del recién fallecido Jhon Jairo Velásquez (1962-2020), exsicario de Pablo Escobar y alias Popeye, a Diosdado Cabello quien lo vinculó con líderes de oposición y lo acusó de querer generar violencia en Venezuela. El video ha tenido más de 3.006.590 de vistas.

Durante el programa de televisión de Cabello, “Con el Mazo Dando”, del 19 de mayo de 2016, el entonces diputado afirmó, refiriéndose a alias Popeye: “Este señor es un narcotraficante, ellos (los colombianos) ahora dicen que es un narcotraficante bueno. Mañana ustedes lo verán aquí dictando conferencias con ‘María Violencia’ (refiriéndose a María Corina Machado), con la familia de Leopoldo… porque eso es lo que traen ellos acá una joyería”, dijo el número dos del chavismo.

La respuesta de Popeye no se hizo esperar y, través del video “De Bandido a bandido”, le respondió: “Señor Diosdado Cabello ¿quién es más joyita entre usted y yo?” Señor Diosdado Cabello, de bandido a bandido, quién es más bandido, yo ya pagué veintitrés años de cárcel por mis crímenes en las cárceles más duras de Colombia. A usted le hace falta pagar los más de 400 mil venezolanos que han muerto desde que empezó su estúpida revolución. Usted tiene que pagar por lo que ha hecho. No se le olvide que los norteamericanos lo tienen visto”, dijo.

“La CIA más temprano que tarde te lleva preso o te matan. Ellos tienen claro todo lo que tú has hecho en contra del pueblo venezolano”, le acusó Popeye a Diosdado.

No solo a Cabello le dedicó aireadas -y ligeras- acusaciones “Popeye”. En varias entrevistas que ofreció y que se volvieron virales en redes sociales, afirmó que Joaquín “El Chapo” Guzmán traficó droga a Estados Unidos en complicidad con el presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Tareck El Aissami.

Después de salir en libertad, en agosto de 2014 “Popeye” se dedicó a convertirse en una figura popular en redes sociales. El exsicario se definía a sí mismo como “un asesino profesional y sin remordimientos”. Gran parte de su vida la dedicó a cometer asesinatos, robos, secuestros y atentados y, después de pasar 23 años en la cárcel, aprovechó el auge de las redes sociales para escribir un libro, convertirse en youtuber y causar polémica.

En Youtube, su canal Popeye_Arrepentido tiene un millón 200 mil suscriptores. Allí contaba sin pudor sus historias al lado de su patrón, el narcotraficante Pablo Escobar, criticaba a políticos colombianos y líderes del chavismo. También amenazaba repetidamente a los seguidores del entonces candidato presidencial de izquierda, Gustavo Petro, y acusaba a Nicolás Maduro de haber destruido a Venezuela.

“Popeye” falleció la madrugada del jueves 6 de febrero, a los 57 años en un hospital de Bogotá, a causa de un cáncer de esófago que ya había hecho metástasis en los pulmones y otros órganos. “Popeye” se encontraba hospitalizado desde el pasado 31 de diciembre del año 2019, según la información que proporcionó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia a los medios locales.

En el año 1991, uno de los hombres más fieles al Escobar decidió entregarse a la justicia y obtuvo la libertad condicional en 2014. Sin embargo, cuatro años más tarde (2018), fue denunciado por varias familias de Antioquia por extorsión y la Fiscalía de Colombia lo capturó en una fiesta en la que estaba Juan Carlos Mesa Vallejos, jefe de una importante banda criminal.

Prontuario sin fin

Su lealtad absoluta a Pablo Escobar, a quien consideraba “el genio del mal”, lo llevó a cometer asesinatos como el de su novia y su mejor amigo.

El jefe de sicarios confesó ante la justicia colombiana haber asesinado a no menos de 300 personas, de haber organizado la muerte de unas 3.000 y también de haber planificado la explosión de más de 200 carros bomba.

En varias entrevistas a medios colombianos aseguró que cuando mataba a una persona “no empezaba a sudar ni a fumar marihuana; lo mataba, me iba para la casa, me bañaba, me ponía a ver televisión y vivía normal porque soy un asesino profesional”.

“Popeye” es uno de los responsables del magnicidio del líder liberal Luis Carlos Galán, ocurrido el 18 de agosto de 1989 en una plaza pública en Soacha, donde el candidato a la presidencia ofrecía un discurso. Organizó decenas de secuestros, entre ellos el del expresidente Andrés Pastrana, el 18 de enero de 1988. En su prontuario también está su participación en el secuestro por más de 240 días del periodista y político Francisco Santos; el asesinato del ex procurador general de la Nación, Carlos Mauro Hoyos; el atentado al avión de Avianca y la bomba al edificio del DAS en el centro de Bogotá.

Reacciones opuestas

Políticos, escritores, periodistas y civiles se pronunciaron a través de sus cuentas en Twitter por la muerte del último sicario de Pablo Escobar que quedaba con vida. Mientras que unos sentían paz porque de alguna manera sentían que tenían una deuda pendiente, otros se lamentaban y muchos afirmaron que le faltó vida para pagar por todos los crímenes que cometió.

Popeye fue asesino, youtuber, cuentero, mitómano, agitador, incendiario, protagonista de una época en la que dormíamos y despertábamos con miedo a morir despedazados por una bomba. Mató aquí y allá por dinero, y luego convirtió en negocio el relato verboso de sus crímenes. (Hilo) — Alberto Salcedo R (@SalcedoRamos) February 6, 2020

Símbolo de esa Colombia empecinada en usar la muerte como moneda de cambio. Esa Colombia que, incluso sin él, nos seguirá doliendo y atemorizando — Alberto Salcedo R (@SalcedoRamos) February 6, 2020

No pondré la voz de Popeye en @lafm , no haré recordatorios de sus acciones. Un criminal asesino de esa calaña no vale la pena ni este trino. Hacerlo sería un homenaje a su obra de muerte y terror #PopeyeFue — Luis Carlos Vélez 🌎 (@lcvelez) February 6, 2020

Murió Popeye. Testimonio fehaciente de que, si la justicia de los hombres falla, la justicia divina actúa.

Se llevó a la tumba muchos secretos pero nos dejo un par de videos importantes como este pic.twitter.com/09uEz1mBnV — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) February 6, 2020

Recuerdo las amenazas que me hizo Popeye: su legado fue éste, el matoneo mafioso, muchas veces puesto al servicio de la corriente política en que creía, el uribismo. #PopeyeDejóAColombia pic.twitter.com/2EVrrxbszt — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) February 6, 2020

Fue uno de los asesinos más sanguinarios de Colombia. Un siniestro personaje que se ufanaba de sus múltiples crímenes. Como integrante del Cartel de Medellín cometió centenares de asesinatos, secuestros y atentados terroristas. Tras salir de la cárcel, siguió delinquiendo. — Erika Fontalvo (@ErikaFontalvo) February 6, 2020

Alias ‘Popeye’ confesó haberles entregado el arma a los sicarios que asesinaron a mi padre. Lo perdoné. No me alegra la muerte de ningún ser humano. Espero que al enfrentar la muerte se haya arrepentido de todos sus crímenes. — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) February 6, 2020