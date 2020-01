Las noticias económicas más importantes de hoy #24Ene - Runrun

BDV podría liquidar consumos pendientes en Petros con bolívares pero pide esperar

La plataforma Biopago del Banco de Venezuela permanece inactiva desde el pasado 3 de enero y aún no se reactiva. Comerciantes consultados por Banca y Negocios señalan que los mensajes que reciben de la institución es que se mantengan a la espera y que, posiblemente, las liquidaciones pendientes de consumos con el denominado PetroAguinaldo comenzarán a ser canceladas en bolívares, y no en el token gubernamental, como se había anunciado. No hay explicación oficial sobre por qué la plataforma de pago con identificación biométrica del Banco de Venezuela permanece «en mantenimiento», mientras crece la deuda con los comercios afiliados que aceptaron Petros desde el pasado 27 de diciembre. Banca y Negocios

Goodyear estatizada prevé producir 30.000 cauchos mensuales este trimestre

El presidente Nicolás Maduro anunció la «recuperación y el reinicio de actividades» de una planta de cauchos del fabricante estadounidense Goodyear en el estado Carabobo, que cesó operaciones a finales de 2018. «Yo tomé un conjunto de acciones por propuesta del gobernador (de Carabobo Rafael) Lacava para la recuperación y el reinicio de actividades productivas de la empresa Goodyear de Venezuela», dijo Maduro en un acto de trabajo transmitido por la televisión estatal VTV. Banca y Negocios

Conferry aumentan las tarifas de este servicio a partir de este mes

La empresa estatal Nueva Conferry anunció las nuevas tarifas de sus boletos hacia la isla de Margarita desde sus destinos de Guanta-Puerto La Cruz a Punta de Piedra, según anunciaron a través de sus redes sociales. El pasaje para adulto ida y vuelta quedó Bs.400.000; adulto mayor y niños Bs.200.000; mientras que el costo de dos millones 400 mil bolívares para un automóvil; camioneta 4 millones 400 mil bolívares y camioneta grande 7 millones de bolívares. Descifrado

Maduro sentencia que Cadivi no volverá y promete créditos en petros a Pymes

El presidente Nicolás Maduro instó a fortalecer las políticas de atención y estímulo crediticio, fiscal, entre otros aspectos de las pequeñas y medianas industrias del país, para el reimpulso del Motor Industrial y la Agencia Económica Bolivariana.“Eso es un poder económico, millones de trabajadores, miles de empresarios; cuenten las pymes con todo el apoyo. Los motores de la industria se prenden temprano en este año”, dijo el primer Mandatario Nacional tras recorrer las instalaciones de Baifa, industria manufacturera de luminarias led. Banca y Negocios

Costos dolarizados paralizan 90% de la producción avícola

Casi nula se considera la producción avícola nacional, ya que 90% de las granjas están paralizadas en el país por los altos costos que representa producir pollos y huevos, indica el portal especializado Minuta Agropecuaria. El vicepresidente de la Asociación de Productores Integrales del estado Monagas (Asoprimo), José Antonio Adrián, dijo a Fedecámaras Radio que los insumos para el rubro avícola son muy costosos porque están valorados en moneda extranjera. Banca y Negocios