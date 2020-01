Irán ataca bases militares que albergan fuerzas estadounidenses en Irak y Trump dice que "todo está bien" - Runrun

El Pentágono confirmó, a través de un comunicado, que a las 5:30 de la tarde del martes 7 de enero, Irán atacó con más de una docena de misiles balísticos a dos bases militares iraquíes que albergan tropas estadounidenses y de la coalición.

El ataque ocurrió después del entierro del comandante iraní Qasem Soleimani, líder de las Fuerzas Quds. Irán había jurado vengarse por el asesinato por parte de Estados Unidos de Soleimani.

El ministro de Exteriores iraní, Javad Zariff, aseguró que no buscaban escalar una guerra con los norteamericanos, pero amenazaron con defenderse si Donald Trump reaccionaba al ataque de las bases en Irak. Una de las amenazas fue destruir Dubai y la ciudad portuaria de Haifa, al norte de Israel, ambos países aliados de Estados Unidos en la región.

A las 10:45 de la noche el presidente Trump publicó un tuit asegurando que todo estaba en orden: “¡Todo está bien! Desde Irán fueron lanzados misiles contra dos bases militares en Irak. Estamos haciendo la evaluación de víctimas y daños en el lugar. ¡Hasta ahora todo bien! ¡Tenemos, de lejos, el ejército más poderoso y bien equipado del mundo! Mañana en la mañana declararé sobre esto”.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020