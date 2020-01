Más de 10 miembros de la comunidad internacional reaccionan ante el "golpe de Estado" contra la AN - Runrun

Miembros de la comunidad internacional condenaron la juramentación del diputado Luis Parra como nuevo presidente de la Asamblea Nacional

La comunidad internacional se pronunció este domingo 5 de enero ante el impedimento que llevaron a cabo funcionarios del gobernante Nicolás Maduro de que el presidente encargado Juan Guaidó entrara al Palacio Federal Legislativo para ser reelecto en su cargo como presidente de la Asamblea Nacional.

Diputados diputados psuvistas eligieron como presidente del organismo a Luis Parra, antiguo miembro del partido Primero Justicia. Parra está implicado en las acusaciones de corrupción por los CLAP. Este acto ha sido calificado por el parlamentario Juan Miguel Matheus como un “intento de aniquilar definitivamente la Asamblea Nacional por parte de la dictadura de Nicolás Maduro”.

A través de la red social Twitter, la Cancillería de Colombia calificó esta actuación como “un atentado contra la democracia” por parte del régimen de Maduro: “El resultado de un proceso de elección de la Mesa Directiva realizado de manera fraudulenta, sin transparencia ni garantías, no será reconocido por el Estado colombiano”, señala.

Por su parte, el presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, expresó: “Los hechos acontecidos en Venezuela impidiendo el normal funcionamiento de la Asamblea Nacional constituye un nuevo golpe a la institucionalidad democrática, demostrando una vez más las maniobras del régimen de Maduro para centralizar el poder, violentando la voluntad popular”.

Otro gobierno que se pronunció ante este hecho es el encargado de Bolivia, presidido por Jeanine Áñez, quien manifestó su rechazo rotundo a “la intervención del régimen de Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional de Venezuela, vulnerando su independencia”. Asimismo, reiteró su apoyo a Guaidó, diputados y el pueblo venezolano.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó vía Twitter: “Condenamos los sucesivos actos de violencia contra la Asamblea Nacional y repudiamos cualquier acción de usurpación realizada contraria a la legitimidad constitucional y a las mayorías de la AN”.

Otros representantes que se han pronunciado son: Ernesto Araújo, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil; Cancillería de Costa Rica; Alberto Rivera, expresidente del partido español Ciudadanos; François-Philippe Champagne, ministro de Asuntos Exteriores de Canadá; Cancillería de Panamá, Kelly Craft, embajadora de Estados Unidos ante la ONU; Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y representantes del gobierno de Argentina.

Em Caracas hoje, Maduro tenta impedir, à força, votação legítima na Assembleia Nacional e reeleição de Juan Guaidó para a presidência da AN e do gov interino, crucial p/ a redemocratização do país. Brasil não reconhecerá qualquer resultado dessa violência e afronta à democracia. pic.twitter.com/M0g6CKztgx — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) January 5, 2020

Los hechos acontecidos en Venezuela impidiendo el normal funcionamiento de la Asamblea Nacional constituye un nuevo golpe a la institucionalidad democrática, demostrando una vez más las maniobras del régimen de Maduro para centralizar el poder, violentando la voluntad popular. — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) January 5, 2020

🇻🇪🇦🇷 Gobierno de #Argentina declara inadmisibles los actos de hostigamiento contra diputados, periodistas y miembros del cuerpo diplomático en la @AsambleaVE, y asegura que son un nuevo obstáculo para el pleno funcionamiento del Estado de Derecho en Vzla https://t.co/73MZS5czmh — Elisa Trotta Gamus (@EliTrotta) January 5, 2020

El resultado de un proceso de elección de la Mesa Directiva realizado de manera fraudulenta, sin transparencia ni garantías, no será reconocido por el Estado colombiano — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) January 5, 2020

El gobierno de #Bolivia rechaza la intervención de @NicolasMaduro en las decisiones de la Asamblea Nacional, reitera su apoyo a @jguaido y advierte del peligro de la pérdida irremediable del estado de derecho en #Venezuela ➡️ https://t.co/HvR7pUxIIr pic.twitter.com/R5N3okEuJ4 — Cancillería Bolivia (@MRE_Bolivia) January 5, 2020

Condenamos los sucesivos actos de violencia contra la Asamblea Nacional @AsambleaVE y repudiamos cualquier acción de usurpación realizada contraria a la legitimidad constitucional y a las mayorias de la AN — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) January 5, 2020

Canada finds it completely unacceptable that the Maduro regime’s security forces prevented members of the National Assembly from meeting today, in violation of democratic norms. https://t.co/EDIHGTo8hB — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) January 5, 2020

Rechazo rotundamete la intervención del régimen de Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional de Venezuela, vulnerando su independencia. Reitero mi apoyo a @jguaido, a los miembros de la @AsambleaVE y a todos los valientes venezolanos, para que pronto puedan recuperar su democracia. — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) January 5, 2020

A pesar de la tiranía y la miseria instaurada por Maduro y el régimen chavista, la democracia llegará tarde o temprano a #Venezuela. Todo mi apoyo al presidente @jguaido y mi cariño al pueblo venezolano. Fuerza y fe hasta que venza la libertad. 💪🏼🇻🇪 🇪🇸. https://t.co/nTaC2VAUCm — Albert Rivera (@Albert_Rivera) January 5, 2020

The Venezuelan people have America’s unwavering support. The entire global community should stand for decency and democracy, too. — Ambassador Kelly Craft (@USAmbUN) January 5, 2020

#Venezuela 🇻🇪 La polizia di Maduro blocca l’ingresso di Juan Guaidó in Parlamento nel giorno della sua rielezione a Presidente. Non ci sono più parole! Non abbandoniamo i nostri fratelli che combattono per la libertà.

Queste le immagini… @jguaido @AsambleaVE @williamsdavila pic.twitter.com/SyhHI4zFah — Istituto Friedman (@FriedmanInst) January 5, 2020

Condenamos los actos intimidatorios de la dictadura de Nicolás Maduro en contra de los diputados elegidos democráticamente y en pleno ejercicio de la AN. Boicotear la elección de la mesa directiva es un desesperado intento por acabar con el último reducto democrático en Venezuela — Teodoro Ribera Neumann (@TeodoroRiberaN) January 5, 2020

Guatemala condena los repetidos actos de violencia contra la@AsambleaVE, y cualquier acto de usurpación que vaya en contra de la legitimidad constitucional y la democracia en el hermano país #Venezuela. — MINEX Guatemala 🇬🇹 (@MinexGt) January 5, 2020