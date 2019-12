6 claves sobre la avioneta siniestrada procedente de Guasipati - Runrun

Tarek William Saab confirmó la muerte de los nueve tripulantes de la aeronave y designó a dos fiscales para iniciar la investigaciones correspondientes

1.- ¿Qué pasó?

Una avioneta Beechcraft 100 King Air, siglas YV1104, se precipitó a tierra la noche del jueves 19 de diciembre, específicamente a 0,5 millas del Aeropuerto de Caracas Óscar Machado Zuloaga, ubicado cerca de la ciudad de Charallave, en los Valles del Tuy.

La avioneta, procedente de Guasipati, estado Bolívar llevaba nueve personas a bordo, y pertenecía a la empresa Aerocom C.A., la cual ofrece vuelos charter de lujo. Sin embargo la empresa emitió un comunicado aclarando que dicho avión no es operada ni pertenece a Aerocom desde hace tres años.

La empresa AEROCOM envía un comunicado donde aclara que el avión King Air 100 matrícula YV-1104 que se precipitó a tierra ayer 20 de diciembre, dejó de pertenecer a ellos hace más de 3 años. pic.twitter.com/GsqnDsLshe — Federico Black B. (@FedericoBlackB) December 20, 2019

De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) la ruta de la avioneta era Guasipati–Caracas, pero autoridades confirmaron que el aeropuerto de Guasipati no es controlado por lo que no pueden confirmar todavía si ese fue el punto de salida.

A través de las redes sociales de una de las pasajeras, Ana Fois, se conoció que horas antes del siniestro las personas se encontraban en Canaima, hospedados en la posada Waku Lodge en el estado Bolívar.

A través de las redes sociales se pudo conocer que las víctimas regresaban a la capital luego de celebrar el cumpleaños de la modelo Ana Fois.

2.- Las víctimas

Mariano Agustín Díaz Ramírez

Era un empresario del estado Lara y presidente del equipo de fútbol venezolano Metropolitanos FC. “Presuntamente vinculado con la denominada tribu judicial ´Banda de los Enanos´”, indicó Poderopedia.

El mismo portal señaló que Díaz fue citado en 2006 en calidad de testigo ante el Ministerio Público por la investigación del homicidio del fiscal Danilo Anderson. En el expediente de este caso figura su nombre y también el de Raúl Gorrín, actual dueño del canal Globovisión y presidente de Seguros La Vitalicia.

Un reportaje del diario Últimas Noticias, señaló que Díaz y Gorrín fueron los abogados de Álvaro Gorrín, cuando el empresario y expresidente del Banco Canarias, se vio involucrado en un conflicto legal por contrabando y defraudación tributaria, por el caso Microstar.

Mariano Díaz era abogado egresado de la Universidad Santa María en 1992.

En la página del Seguro Social, Díaz con cédula 9.622.824, aparece como activo en la empresa Venezolana de Productos Especiales Vepetrol C.A, siendo su fecha de ingreso el 1 de junio de 2015.

Humberto José Vivanco Quintero

Teniente del Ejército vinculado a negocios en el estado Lara. La Prensa de Lara reseñó que Vivanco era un conocido duatlonista, propietario de un restaurante de comida orgánica y el gimnasio de entrenamiento Iron Group, ubicados en un centro comercial de Barquisimeto.

Llegó hace tres años a esa entidad para instalar un centro de entrenamiento de alto nivel y los últimos meses su empresa organizó maratones y carreras en varios lugares de la ciudad.

Según un reportaje de Armando.info, Vivanco, de cédula de identidad 12.669.169, también era contratista del Estado con la empresa H&B Asesores.

El presidente Hugo Chávez lo apodó como “La Amenaza de la Orchila”, guarda relación a su vida como militar en la Fuerza Armada Nacional (FAN). Vivanco fue uno de los miembros de la tropa que “rescató” al fallecido mandatario en La Orchila durante el golpe de Estado de abril de 2002.

En el Registro Público de Panamá, Vivanco aparece como director y presidente de las empresas VCA Solutions & Consultancy International y de Comercializadora D&C.

Alejandro Enrique Suegart Bonnet

Alejandro Suegart, con cédula de identidad 12.749.911, era un empresario venezolano, que según el Registro Público de Panamá, contaba con al menos cuatro empresas, llamadas Didactiva Taguay S.L; Macchiato Inc; Inversiones Mogazzi Muebles Inc; Politixas LLC, apareciendo en todas como director y presidente.

En junio de este año el diputado Freddy Superlano denunció que Suegart estaba entre los investigados por presuntas irregularidades en la adquisición de divisas por parte de Cadivi y también en la participación de un entramado de corrupción con los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

El diario El Impulso señaló que Suegart figura entre las personas que registraron empresas venezolanas en el exterior para tener acceso a la compra de dólares preferenciales a través de Cadivi.

En 2018 la Revista Venezolana reseñó que Suegart junto a los empresarios Henrich Boelke, Marcos Siervo e Iván Enrique Antonety, abrieron un restaurante llamado “La Carlota” en la ciudad de Madrid. Suegart también es el propietario del restaurante El Cine, ubicado en Caracas.

Rafael José Araujo Cardozo

Con cédula de identidad 17.928.597, Araujo aparece registrado en la página del Seguro Social como activo en la empresa Airtech Servicios Aereos desde el año 2009. Era miembro de la tripulación.

En la cuenta de Instagram Aeropotoco, que se identifica como Escuela de Aviación, publicaron un post donde lamentan la muerte del capitán instructor, Araujo y del piloto Héctor Alemán. En el post indicaron que Araujo era conocido por todos como “Guayoyo”.

Rafael Cardozo

Marielbys Alejandra Contreras Cardenas

Modelo venezolana del estado Carabobo, con cédula de identidad 25.090.681. Acompañó a Ana Fois el día de su cumpleaños, como se puede ver en la cuenta de Instagram de Fois.

Según su perfil de Facebook, Contreras estudió economía en la Universidad de Carabobo.

Daisy Maigualida Colina Polanco

Es la madre de la modelo Ana Fois, con cédula de identidad 7.495.442, era pensionada del Seguro Social.

Acompañó a Fois el día de su cumpleaños y posteriormente en el viaje a Canaima.

Ana Fois y su madre

Ana María del Carmen Fois Colina

Modelo y microempresaria venezolana de 27 años. Dueña de la compañía cosmética Jadelimonshop. La modelo había publicado un video en su cuenta de Instagram horas antes del accidente en el que mostraba que estaba en el Parque Nacional Canaima.

Ana Fois y Marielbis Alejandra Contreras

3.- Reacciones

El diputado a la Asamblea Nacional (en el exilio) por el estado Bolívar, Américo de Grazia en una entrevista para el portal Noticiero Digital, afirmó que la avioneta siniestrada estaba cargada con oro. “La certeza de que estaba cargado con oro me la dan los compañeros de Guasipati, que conocen la situación. Ellos no pueden hablar, pero yo sí, y puedo decir que en efecto el traslado y los personajes están vinculados a nuestras minas y van tres días a la semana a buscar su oro”, señaló el diputado.

De Grazia Precisó que, generalmente, la cantidad de oro que se traslada varía entre 10 a 70 kilos, pero que nunca hay una cifra exacta, “pero la entrega es semanal una o dos veces a la semana porque ellos no sólo trasladan el suyo”.

#20D Cae avión en Guasipati, cargado con cargamento de #OroDeSangre producto del Saqueo en el #ArcoMineroDeLaMuerte. Solo se registran malas noticias. pic.twitter.com/xk3kWHlkas — Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) December 20, 2019

La presidenta del Instituto Casla, Tamara Suju, denunció que los que estaban en la avioneta provenían de una de las minas de oro de Díaz llamada “Territorium”.

#Venezuela. Por cierto, la avioneta venía de Guasipati, donde está la Planta de Arena de Oro de Mariano Díaz, de nombre "Territorium". Uds se preguntarán, como este "Sr" es dueño de una Planta de Oro? Todo forma parte de la Organización Criminal del Arco Minero. https://t.co/ws470aKmrH — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) December 20, 2019

Por su parte, el periodista Javier Ignacio Mayorca indicó que fueron ubicados los restos del avión y presumen que la falla pudo haber sido humana.

Ubicaron en los alrededores de Arichuna los restos humeantes del bimotor YV-1104 que iba con 9 personas a bordo. Aunque las investigaciones apenas comienzan, presumen que el siniestro ocurrió por una falla humana. — Javier I. Mayorca (@javiermayorca) December 20, 2019

El fiscal designado por la asamblea constituyente, Tarek William Saab, se pronunció por el caso confirmando la muerte de los nueve tripulantes. Destacó que el Ministerio Público designó dos fiscales, uno especialista en materia aeronáutica y el otro destacado en el estado Miranda. “Adelantar una hipótesis de lo que ocurrió sería irresponsable, cuando haya evidencias del porqué ocurrió el hecho lo informaremos”, dijo.

Al ser consultado sobre si los tripulantes estaban implicados en hechos de narcotráfico corrupción, el fiscal se negó a responder.

Esto dijo Tarek William Saab sobre la avioneta que se precipitó ayer. Confirma el fallecimiento de 9 personas.

Video: @Harley_Monse pic.twitter.com/iC1n4A9bSg — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) December 20, 2019

4.- Se desconoce el vínculo

Fuentes relacionadas con la empresa turística en Canaima aseguran que solamente las tres mujeres que viajaban en el bimotor YV1104 se hospedaron en en la posada Waku Lodge y que pasearon y disfrutaron de los espacios normalmente. También afirman que desconocen dónde se quedaron los hombres, pero presumen que si estaban en Guasipati era por temas relacionados con el oro.

La misma fuente aseguró que las damas llegaron y se fueron en el mismo avión, pero que tuvieron que adelantar la fecha de retorno, pues tenían previsto irse este viernes 20 de diciembre y no el día de ayer, “se fueron apuradas”.

Se desconoce qué hacían en el vuelo las mujeres y el vínculo que las unía con los demás tripulantes acusados de corrupción.

5.- Una mina de oro llamada Territorium

La también activista de derechos humanos Tamara Sujú aseguró que el empresario Mariano Díaz es propietario de la planta de Arena de oro ubicada en Guasipati llamada “Territorium”. Suju afirmó que esto forma parte de la Organización Criminal del Arco Minero.

6.- Artistas lamentan la pérdida

Amigos y familiares de la modelo se pronunciaron a través de las redes sociales para expresar su tristeza por la muerte de la modelo Ana María Fois. Tal es el caso de la modelo y animadora Carla Field, quien expresó a través de su Instagram varios mensajes por lo sucedido: “La modelo más linda que pude tener”, escribió Field sobre un video en el que aparece modelando Fois.

En otras publicaciones, agregó: “Gracias por haber sido siempre tan especial. De esas personas que siempre tienen una sonrisa, de esas personas que no le dicen nunca no a un favor. Me quedo con lo bonito que nos dejaste”.

Los cantantes Gustavo Elis y Aron One también expresaron su tristeza a través de sus cuentas en Instagram.