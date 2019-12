José Gregorio Noriega reta a VP a mostrar pruebas que demuestren que recibió dinero del régimen - Runrun

El diputado José Gregorio Noriega se pronunció este viernes 20 de diciembre luego de ser expulsado de Voluntad Popular por presuntamente recibir dinero proveniente del narcotráfico y la corrupción.

Durante una rueda de prensa, Noriega retó al partido político a mostrar pruebas que demuestren la veracidad de las acusaciones que se hicieron en su contra.

“Me reservo las acciones legales a las que haya lugar para resarcir el daño político y moral que me ocasionan y los reto a que hablemos públicamente en contra de todas las denuncias que circulan contra la cúpula de VP y el entorno de Guaidó”, dijo.

Noriega señaló específicamente a Freddy Guevara de haber “negociado” con Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa, para liberarlo de las acusaciones de corrupción en su contra; y se hizo eco de acusaciones contra un “testaferro” de Guaidó.

“Freddy Guevara le dio mi número a los simpatizantes de Voluntad Popular para que me amenazaran me agredieron y eso es fascismo puro, eso ocurrió por denunciar un acto de totalitarismo cometido en la AN el pasado martes y al terminar se convocó a otra sesión sin informar de forma anticipada lo que se iba a tratar y sin que se dijera que se trataría de la reforma al reglamento de interior y de debate”, denunció.