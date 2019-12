Las noticias económicas más importantes de hoy #11Dic - Runrun

Carnetizados esperan el aguinaldo de medio petro prometido por Maduro

A través del carnet de la patria se inició este lunes la asignación de un bono denominado Navidades Felices, el cual corresponde a un monto de 100.000 bolívares. La entrega de este bono se realizará entre este lunes 9 de diciembre y el 18 del mismo mes, se informó en la plataforma del carnet de la patria. Descifrado

En tan solo ocho artículos de la Cesta Petare se van Bs. 722.000

El diputado Ángel Alvarado informó a través de las redes sociales que el precio que tienen 8 alimentos en la parroquia Petare del estado Miranda en la semana 48 se ubican en 722.000 bolívares. Descifrado

Bono navideño no alcanza ni para un pan de jamón

El bono llamado “Bono Navidades Felices” comenzó a ser depositado este lunes por órdenes del líder del régimen Nicolás Maduro. Con bombos y platillos fue anunciado el pago de 100 mil bolívares a través del carnet de la patria. El bono no alcanza para comprar ni siquiera un pan de jamón de acuerdo a los precios recabados por Elimpulso.com El régimen anunció el pago de estos 100 mil bolívares que serán depositados entre el 9 y el 18 de diciembre. En días pasados Maduro anunció el bono como una sorpresa que presuntamente ayudarian a los venezolanos a hacer las hallacas, sin embargo este monto representa menos del 5% del presupuesto para hacer este plato navideño tradicional para el venezolano. Descifrado

Producción petróleo de Venezuela en noviembre, la más alta desde que endurecieron sanciones EEUU

La producción de petróleo de Venezuela en noviembre registró un aumento del más del 20 por ciento frente al mes anterior, su más alto nivel desde que Estados Unidos endureció las sanciones contra la estatal petrolera PDVSA en agosto, dijeron esta semana dos personas con conocimiento de los datos de la industria. El bombeo de noviembre promedió entre 926.000 barriles por día (bpd) y 965.000 bpd, según las fuentes, con respecto a los 761.000 bpd de octubre, que PDVSA informó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). El alza se registró mientras las exportaciones subieron a más de 1 millón de bpd. Reuters

Cómo las sanciones de Donald Trump están ayudando a Maduro a producir y vender más petróleo

El volumen de los 700.000 se le atribuye fundamentalmente a empresas multinacionales que mantienen acuerdos de asociación con PDVSA, en proporción, 60% y 70% para PDVSA y 40% y 30% para aquellas. La realidad es que como PDVSA no aporta capital, no tiene personal calificado, no opera, el mérito es de la multinacional, llámese Chevron, o Rosneft, Repsol o Gazprom, que son las principales. Y estas empresas de pronto han comenzado a ganar plata. Hace unos meses no lo hacían. PDVSA y el régimen de Maduro han acordado un nuevo esquema operativo con el que se favorecen ambas partes. Y todo gracias a las sanciones. Porque PDVSA y Maduro han tenido que ceder, y dar concesiones. Para que las multinacionales produzcan más petróleo y le generen ingresos a PDVSA. Al Navío

Ecopetrol obtiene patente de invención por Proceso de tratamiento y deshidratación de crudos

Ecopetrol informó que la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) otorgó nueva patente de invención a Ecopetrol por el “Proceso para separar la mezcla de gas – crudo – agua – sólidos y deshidratar el crudo obtenido”, por considerar en el análisis de patentabilidad, que la misma cumple con “los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial” establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Destaca la petrolera colombiana que esta invención que permite retirarle al crudo que se extrae del subsuelo el gas, agua y sólidos, para dejarlo en condiciones de despacho ya sea a refinerías o exportación, ya ha sido aplicada en campos como Castilla y Acacías, en el Meta, y El Llanito, en Santander. Petroguía

YPFB accede a contratar vicepresidente local para lograr pacificación en Villa Montes

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, José Luis Rivero, junto con la Asesora de Presidencia, Yenny Medinacelli y el Gerente Nacional de Fiscalización, Leoncio Ruiz, firmaron un acuerdo con representantes del Comité Cívico de Villa Montes, que pone fin a la toma de las instalaciones de la Vicepresidencia de Administración de Contratos y Fiscalización (VPACF) que mantenía dicho grupo desde hace 9 días y permitirá que las actividades de YPFB en esa población retornen a la normalidad. Petroguia

Secretario general de la Opep: Papel de Venezuela es un suministro seguro de petróleo fundamental en el mundo

“El papel de Venezuela es un suministro seguro de petróleo fundamental en el mundo actual” y efectivamente para poder cumplir con la demanda de crudo depende de países como la nación bolivariana, afirmó el secretario de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), Mohammen Bankinto. En entrevista concedida al noticiero de Venezolana de Televisión, Bankinto expresó: “El petróleo que Venezuela produce y exporta pertenece al mundo entero, como un gran productor del crudo y como nación con las mayores reservas”. VTV