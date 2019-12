Estados Unidos respalda reelección de Luis Almagro en la OEA - Runrun

Michael Kozakhará, subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, afirmó que harán todo lo posible para que Almagro continúe su mandato

Estados Unidos apoya firmemente la reelección de Luis Almagro como secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Michael Kozakhará, subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, afirmó que harán todo lo posible para que continúe su mandato.

«Apoyamos firmemente la candidatura del secretario general Almagro para un segundo período», dijo este viernes el principal diplomático estadounidense para América Latina.

«Creemos que ha hecho un trabajo formidable para la organización; para enfrentar las crisis en la región», agregó.

«Es un candidato súper bien calificado», añadió sobre el diplomático uruguayo, una de las voces internacionales más criticas del régimen de Nicolás Maduro. También ha sido crítico del «efecto nocivo de Cuba en toda la región».

Desde 2015

Almagro asumió como secretario general de la OEA en mayo de 2015 por un período de cinco años con la posibilidad de reelección consecutiva.

En diciembre del año pasado, anunció que buscaría un segundo mandato alentado por un grupo de países, entre los que mencionó a Estados Unidos y a Colombia, que finalmente presentó la candidatura de Almagro en septiembre.

Por ahora, Almagro competirá con Hugo De Zela, un diplomático peruano con amplia trayectoria en la OEA, postulado por Perú a fines de noviembre.

La ecuatoriana María Fernanda Espinosa, ex presidenta de la Asamblea General de la ONU y ex canciller de Ecuador, dijo en entrevista con AFP que evalúa entrar en la carrera, tras ser propuesta por Antigua y Barbuda y otros países caribeños que prefirió no identificar.

El plazo para la presentación formal de candidaturas vence el próximo 15 de diciembre, pero según los estatutos de la OEA se admitirán postulaciones hasta el mismo día de la elección.

El secretario general de la OEA para el periodo 2020-2025 se elegirá el 20 de marzo de 2020 durante una sesión extraordinaria de la Asamblea General, el máximo foro del organismo. El ganador debe recabar el respaldo de al menos 18 de los 34 miembros activos del bloque regional.

Consultado sobre si Almagro obtendrá los votos, Kozak aseguró que sí, y dijo que contará con todo el apoyo de Washington.

«Creemos que sí. Y tenemos la intención de hacer todo lo posible para asegurarnos de que así sea», afirmó.