Las noticias económicas más importantes de hoy #2Dic - Runrun

Consecomercio instó al ejecutivo mejorar las condiciones de servicios públicos

El presidente de la Confederación Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Felipe Capozzolo, instó al ejecutivo nacional a mejorar las condiciones de los servicios públicos, en especial la electricidad, «que se clarifique y masifique nuevamente el crédito en Venezuela y con esos elementos podremos salir a trabajar y generar un cambio». En tal sentido, insistió en que el ejecutivo deba mejorar los servicios públicos. “La crisis de los servicios públicos este año ha sido indudable, y ha determinado que no se pueda trabajar, en algunos casos, y ese es uno de los puntos fundamentales donde nosotros estamos poniendo el acento», apuntó. Banca y Negocios

Fedecámaras valoró positivo el «Black Friday» a pesar de la situación económica

El segundo vicepresidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Fernando Cepeda, valoró como positivo que centros comerciales hayan implementado el Black Friday, o viernes negro, a pesar de la difícil situación económica. «Inclusive yo pienso que valdría la pena hacerlo a nivel nacional, obviamente no todas las tiendas podrán en la situación que estamos desde el punto de vista comercial, puede darse el lujo. En Estados Unidos dan descuentos de hasta de 70% , esos márgenes de precios aquí son imposibles», apuntó. Banca y Negocios

Fedeagro: dolarización va en detrimento de la producción nacional

Aunque el Presidente Nicolás Maduro señaló en días pasados que la dolarización va a beneficiar a la economía nacional, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), Aquiles Hopkins, considera que esto va en detrimento de la producción nacional. “Si el Estado hubiese entendido que su papel no era intervenir sino generar condiciones, que su papel no es producir porque no sabe hacerlo sino generar políticas, que el papel de la Fuerza Armada es resguardarnos, protegernos, prestar seguridad a la nación y no tratar de intervenir en la producción y comercialización, quizás las cosas fuesen totalmente distintas”. Banca y Negocios

Banco del Tesoro activó servicio de transferencia sin límite

A partir de este viernes, el Banco del Tesoro activó el servicio de transferencia sin límites a cuentas propias o de terceros de la misma institución bancaria.De acuerdo con una nota de prensa del ente financiero, este servicio aplicará a personas naturales y jurídicas para transferir desde cuenta ahorro y corriente.Estas acciones forman parte de la ampliación que realiza el Banco del Tesoro para atender las necesidades del cliente. Banca y Negocios

Automatizarán pago del pasaje a través de sistemas patria y petro

Nicolás Maduro planteó para el próximo año la automatización del pasaje en el transporte público a través el carnet de la patria. Durante el acto de clausura del I Encuentro Nacional Ferroviario y Modo de tracción de cable el Jefe del Estado aseguró que en el 2020 la tecnología debe apoderarse del transporte público.Descifrado

Venezuela participa en V Cumbre de Países Exportadores de Gas

Desde Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, se dio inicio a la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Foro de Países Exportadores de Gas (GECF, por su sigla en inglés), con la participación del ministro del Poder Popular de Petróleo, Manuel Quevedo, por la República Bolivariana de Venezuela. Durante el acto de instalación el presidente de la República de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, ofreció palabras de apertura a los Jefes de Estado, Vicepresidentes y Ministros de las naciones que integran el Foro de Países Exportadores de Gas, reseña nota de prensa del Ministerio del Poder Popular de Petróleo, reseña VTV. Banca y Negocios

La petrolera estatal venezolana PDVSA seguirá operando una refinería en Curazao durante el próximo año

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) seguirá operando la refinería Isla en Curazao durante un año más, según ha informado este domingo un portavoz de la refinería. Estaba previsto que el contrato de PDVSA para operar la refinería expirara a finales de este año. Sin embargo, el portavoz ha descrito el acuerdo como una medida de “transición” mientras Isla continúa esforzándose por encontrar un nuevo operador. Europress

Arabia Saudí intentará soltar un ‘bombazo’ en el mercado de petróleo para dar un empujón a Aramco

La OPEP y sus aliados podrían profundizar en los recortes de producción de crudo y mantener vigente el pacto actual al menos hasta junio de 2020 a petición de Arabia Saudí, que quiere dar una sorpresa positiva al mercado antes de la salida a bolsa de Saudi Aramco, según han revelado dos fuentes conocedoras de las negociaciones a la agencia Reuters. El Economista