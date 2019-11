Enfermeras se irán a paro indefinido si no obtienen respuestas del Estado - Runrun

El gremio de enfermeras protestó este martes 19 de noviembre en las inmediaciones del hospital JM de los Ríos, donde informaron que irán a paro indefinido si no obtienen respuestas del Estado.

Entre algunas de las exigencias de las enfermeras se encuentran percibir un salario digno, así como tener mejores condiciones de trabajo.

Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, indicó que le darán una semana al gobernante Nicolás Maduro para que realice una propuesta de aumento de salario.

Los trabajadores del gremio exigen que el salario sea dolarizado, pues alegan que esta es la única moneda que le hace frente a la hiperinflación que sufre el país.

Asimismo, Contreras indicó que se mantendrán en las calles, pues la situación del sector salud en Venezuela es catastrófica.

#19Nov Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas: Los hospitales están colapsados, el transporte no funciona, no tenemos servicio de agua, hay hostigamiento para que no elevemos nuestra voz de protesta. #NoticiasEnVIVO por: https://t.co/1QcPa6bsXs pic.twitter.com/53X2w895lq

— VIVOplay (@vivoplaynet) November 19, 2019