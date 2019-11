Guaidó: La solución que requiere Venezuela pasa por nosotros - Runrun

El presidente del Parlamento señaló que los dirigentes de todos los estados del país estarán informando por redes sociales sobre las rutas de la marcha del 16 de noviembre

Espera que en Bolivia haya una transición pacífica que termine en elecciones

El presidente encargado de Venezuela y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó ratificó el llamado a marchar el próximo sábado, 16 de noviembre y aseguró – luego de lo ocurrido en Bolivia – que la solución que requiere el país “pasa por nosotros”.

En un acto con sindicatos, gremios y sectores sociales en Colegio de Ingenieros – Caracas – Guaidó hizo un llamado a los ciudadanos a que estén atentos a las redes sociales, donde los dirigentes de cada estado estarán informando sobre los puntos de concentración y rutas de la marcha.

“Martes, miércoles, jueves, los maestros de manera autónoma han convocado un paro, aquí yo llamo a la sociedad de padres y representantes: no podemos dejar solos a los maestros”, explicó.

Igualmente criticó que el gobierno de Nicolás Maduro quiera “vender” una normalidad en Venezuela y que “la navidad que quieren dibujar lamentablemente no existe”.

Para Guaidó el solo hecho de la convocatoria es una “victoria” para el país. “Porque no nos hemos acostumbrado, nos no han dividido y no lo podrán hacer”.

En este mismo punto también hizo un llamado a los “estafadores” que están en la búsqueda de “comprar” diputados opositores de la Asamblea Nacional, para que no “pierdan su tiempo”. Esta denuncia la hizo el diputado en el exilio, José Guerra (PJ-Distrito Capital) la semana pasada.

Bolivia es un ejemplo

El presidente encargado aseguró en el acto que se ha comunicado con el líder opositor y candidato de Bolivia, Carlos Mesa al igual que con el expresidente, Tuto Quiroga y senadores. “Hago votos para una transición pacífica, pronta y orientada a una elección, que era la exigencia de los bolivianos en la calle”.

Igualmente expresó que un factor central en Bolivia fue la protesta “sostenida” que hicieron los ciudadanos, luego de que el presidente Evo Morales saliera como ganador en unas elecciones cuestionadas por la oposición boliviana y la comunidad internacional.

Guaidó destacó que un factor fundamental en los hechos que se han desencadenado en Bolivia fue la actuación de la policía y de la Fuerza Armada Nacional. Sobre los militares en Venezuela, el presidente agregó que se han dado algunas muestras de descontento a lo interno pero que “no ha sido suficiente”.

Por eso señaló que la participación de todos los sectores es importante para producir una transición ordenada y pacifica en Venezuela.