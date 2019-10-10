Pdvsa niega que derrame de crudo en Brasil sea de Venezuela - Runrun

EL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE DE BRASIL, Ricardo Salles informó el pasado miércoles que el denso petróleo que apareció misteriosamente en más de un centenar de playas del noreste de Brasil “muy probablemente viene de Venezuela”.
“Ese petróleo que está viniendo, muy probablemente de Venezuela, como dice el estudio de Petrobras. Es un petróleo que vino en un barco extranjero que, todo indica, navegaba cerca de la costa brasileña, con derrame accidental o no”, dijo Salles ante una comisión de la Cámara de Diputados.
Petrobras, que ayuda en las operaciones de limpieza de unas 138 playas afectadas, aseguró que el crudo vertido no es “producido ni comercializado por la empresa”, después de realizar un muestreo y análisis del material viscoso, denso y color negro que contamina la cosa atlántica, reseña la AFP.
Desde el 2 de septiembre, comenzaron a detectarse manchas de petróleo flotando sobre amplias zonas de la costa atlántica o cubriendo rocas y arena. Hasta el lunes las autoridades recogieron 133 toneladas de residuos.
A través de un comunicado, la petrolera estatal Pdvsa rechazó las declaraciones de Salles y las consideró como infundadas: “No existe evidencia alguna de derrame de crudo en los campos petroleros de Venezuela que pudieran haber generados daños al ecosistema marino del vecino país”.
Pdvsa indicó que no ha recibido reporte de clientes y/o filiales que informen sobre una posible avería o derrame en las cercanías de las costa brasileras, cuya distancia con las instalaciones petroleras es de aproximadamente 6.650 Km, vía marítima.
“Condenamos estas afirmaciones tendenciosas que pretenden profundizar las acciones unilaterales de agresión y bloqueo contra nuestro Pueblo”, dice parte del texto.
A través de su cuenta en Twitter, el ministro del Petróleo, Manuel Quevedo, condenó las acusaciones y consideró que intentan “profundizar las agresiones” contra Venezuela.
*Con información de AFP y UR
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