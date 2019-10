Rick Scott solicitó a Nancy Pelosi apoyar enmienda de TPS para Venezuela - Runrun

EL SENADOR POR FLORIDA (EEUU) Rick Scott pidió este 3 de octubre a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, aceptar su propuesta de enmienda para aprobar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos.

“La semana pasada, los demócratas del Senado bloquearon mi enmienda para ayudar a los venezolanos a escapar del régimen despiadado de Maduro. Todos hablan, no actúan”, tuiteó Scott.

En el mismo mensaje pidió a Pelosi y a los demócratas del Sur de Florida apoyar su enmienda al TPS “para ayudar a la comunidad venezolana”. A su juicio, esta “es la única medida que puede convertirse en ley”.

Last week, Senate Dems blocked my amendment to help Venezuelans escaping Maduro’s ruthless regime. They’re all talk, no action.@SpeakerPelosi and South FL Dems should support my TPS Amendment to help the Venezuelan community. It’s the only measure that can become law. pic.twitter.com/Nrc4rFML2i

— Rick Scott (@SenRickScott) October 3, 2019