Humano Derecho #136 con Silvia Alegrett, coordinadora general de Expresión Libre - Runrun

¿DE QUÉ VA EXPRESIÓN LIBRE?, ¿A través de qué actividades promueven la libertad de expresión?, ¿La organización tiene cifras sobre la censura en Venezuela? Estos y otros temas los estaremos conversando con Silvia Alegrett, coordinadora general de Expresión Libre, una asociación civil que comenzó en el año 2002 por un grupo de periodistas que vivían una situación grave contra el gremio y los medios de comunicación, y a partir de entonces el objetivo principal de expresión libre es defender y difundir el concepto de la libertad de expresión.
“Buscamos la defensa de la libertad de expresión como un derecho humano y como un derecho inalienable y que es un derecho de toda sociedad democrática”.
En la primera pausa musical escucharás el tema “Miraflores” de Agente Extraño seguido del tema Días de junio de “Yordano”, y finalmente escucharás el tema “Luna” de Los mesoneros; estas son las pausas musicales planeadas por @lissethmoon, @medicenmouzo y nuestro invitado para este Humano Derecho.
En esta oportunidad contaremos con Génesis Zambrano (@medicenmouzo) y Liseth Luna (@lissethmoon), como presentadoras, quien le estará haciendo la suplencia a @fanzinero y @MelanioBar. Somos el radio web show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda a gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea. Más contenido en www.humanoderecho.com
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