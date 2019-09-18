El Mañanero de hoy #18Sept: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

EL GRAN POLO PATRIÓTICO (GPP) dejó al diputado Henry Ramos Allup vestido y encorbatado. Después de que el Tribunal Supremo de Justicia emitiera una sentencia ordenando el allanamiento de su inmunidad, en mayo de este año, Ramos Allup regresó a la Asamblea Nacional después de tres meses, esperando poder debatir “cara a cara” con la fracción chavista.
Excarcelaron al diputado Édgar Zambrano
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“La liberación de Zambrano y los presos políticos es una victoria de la presión ciudadana, internacional e informe Bachelet, no una ‘gentileza’ de la dictadura. Lo dijimos hoy: jamás debieron estar tras las rejas. Es un logro de quienes no nos rendimos”, presidente encargado Juan Guaidó #17Sept.
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