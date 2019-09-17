Excarcelaron al diputado Édgar Zambrano - Runrun

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LA LLAMADA COMISIÓN DE LA Verdad solicitó este 17 de septiembre a la Fiscalía la excarcelación del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Édgar Zambrano, y la medida “se ha hecho efectiva”, de acuerdo con un comunicado.
Según este texto, divulgado vía Twitter por el fiscal general, Tarek William Saab, la Comisión para la Verdad “acordó exhortar al Sistema Judicial el día de hoy el otorgamiento de medidas cautelares sustitutivas de privativa de libertad a favor” de Zambrano y “se ha hecho efectiva la referida petición”.
De igual manera, en el comunicado se advierte que comienza “un proceso de revisión de cada una de las causas que cursa ante la institución”.
Zambrano estuvo detenido desde mayo, acusado de participar en el levantamiento militar del 30 de abril liderado por el presidente encargado, Juan Guaidó.
Con información de EFE
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