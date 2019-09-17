Departamento del Tesoro sancionó a 16 empresas y dos hermanos de Alex Saab - Runrun

LA OFICINA DE CONTROL de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyó en su lista de sanciones a 16 empresas y a dos hermanos de Alex Saab, acusados por Washington de ser testaferros de Nicolás Maduro.
Según el comunicado, se trata de Luis Alberto Saab Morán y Amir Luis Saab Morán. Asimismo, aparecen el nombre de de David Nicolás Rubio González, hijo de Álvaro Pulido, quien también fue sancionado por guardar relación con el régimen de Maduro.
El escrito manifiesta que las personas y empresas sancionadas “han permitido que el expresidente Nicolás Maduro y su régimen ilegítimo se beneficien corruptamente de las importaciones de ayuda alimentaria y distribución en Venezuela”.
“Las 16 entidades designadas son propiedad o están controladas por los individuos antes mencionados o por el propio Alex Saab”, detalló el Tesoro norteamericano.
Con respecto a las empresas sancionadas, según el listado son las siguientes:
Fundación Venedig (Panama), Inversiones Rodime S.A. (Panamá), Saafartex Zona Franca SAS (Colombia), Venedig Capital S.A.S. (Colombia), AGRO XPO S.A.S. (Colombia), Alamo Trading S.A. (Colombia), Antiqua Del Caribe S.A.S. (Colombia), Avanti Global Group S.A.S. (Colombia), Global Energy Company S.A.S. (Colombia), Gruppo Domano S.R.L. (Italia), Manara S.A.S. (Colombia), Techno Energy, S.A. (Panamá), Corporacion ACS Trading S.A.S. (Colombia), Dimaco Technology, S.A. (Panamá), Global De Textiles Andino S.A.S. (Colombia) y Saab Certain & Compania S. En C. (Colombia).
Señalamientos contra Saab
La OFAC incluyó a Alex Saab en su lista negra el pasado 25 de julio, tras reiteradas acusaciones por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito a partir del sistema Cómite Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), impulsado por el régimen de Maduro.
Con información del Departamento del Tesoro
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