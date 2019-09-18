[VIDEO] Gerardo Blyde reveló a Bocaranda detalles del proceso de negociación en Barbados - Runrun

GERARDO BLYDE, REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE encargado de Juan Guaidó para el proceso de negociación en Barbados, fue entrevistado por el periodista Nelson Bocaranda a propósito de las conversaciones entre gobierno y oposición para buscar una salida a la crisis.
“Las negociaciones exitosas normalmente no son públicas. Una regla de oro en este proceso fue que no hay acuerdo hasta que todo este acordado”, dijo Blyde refiriéndose a la propuesta que hizo Guaidó y que fue rechazada por el gobierno de Nicolás Maduro.
“En febrero los noruegos comenzaron una negociación pendular, donde identificaron a los factores del poder en el país, aquellos que podrían negociar para buscar una salida democrática en el país”, añadió.
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