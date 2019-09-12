Trump asegura que su visión sobre Venezuela es más fuerte que la de Bolton  - Runrun

EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS, Donald Trump aseguró que su visión sobre Venezuela y Cuba es más fuerte que la de el ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton.
A través de su cuenta de Twitter, Trump indicó en respuesta al senador Marco Rubio, que Bolton “lo estaba reteniendo” en cuanto a su política exterior.
“En realidad, mis puntos de vista sobre Venezuela, y especialmente sobre Cuba, eran mucho más fuertes que los de John Bolton. Me estaba reteniendo!”, escribió Trump en su red social.
Este martes, 10 de septiembre, Trump informó igualmente a través de su cuenta de Twitter que despidió a Bolton como asesor de Seguridad Nacional.
En esa misma notificación, el presidente de Estados Unidos esgrimió fuertes diferencias con muchas de las sugerencias de John Bolton.
Sin embargo minutos después de este anuncio, el mismo Bolton utilizó su cuenta de Twitter para dar su versión en la que indicó que ofreció la renuncia el lunes en la noche y Trump respondió que “hablarían por la mañana”.
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