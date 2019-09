Trump asegura que su visión sobre Venezuela es más fuerte que la de Bolton  - Runrun

EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS, Donald Trump aseguró que su visión sobre Venezuela y Cuba es más fuerte que la de el ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton.

A través de su cuenta de Twitter, Trump indicó en respuesta al senador Marco Rubio, que Bolton “lo estaba reteniendo” en cuanto a su política exterior.

In fact, my views on Venezuela, and especially Cuba, were far stronger than those of John Bolton. He was holding me back! https://t.co/FUGc02xiac — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de septiembre de 2019

“En realidad, mis puntos de vista sobre Venezuela, y especialmente sobre Cuba, eran mucho más fuertes que los de John Bolton. Me estaba reteniendo!”, escribió Trump en su red social.

Este martes, 10 de septiembre, Trump informó igualmente a través de su cuenta de Twitter que despidió a Bolton como asesor de Seguridad Nacional.

En esa misma notificación, el presidente de Estados Unidos esgrimió fuertes diferencias con muchas de las sugerencias de John Bolton.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de septiembre de 2019

Sin embargo minutos después de este anuncio, el mismo Bolton utilizó su cuenta de Twitter para dar su versión en la que indicó que ofreció la renuncia el lunes en la noche y Trump respondió que “hablarían por la mañana”.

I offered to resign last night and President Trump said, “Let’s talk about it tomorrow.” — John Bolton (@AmbJohnBolton) 10 de septiembre de 2019

PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDEvdW5pb25ldXJvcGVhX3JyLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODgzMzIvdWUtZGVzdGluYS1vdHJvcy0xMC1taWxsb25lcy1kZS1ldXJvcy1hLXBhbGlhci1sYS1jcmlzaXMtZW4tdmVuZXp1ZWxhLyIgdGl0bGU9IlVFIGRlc3RpbmEgb3Ryb3MgMTAgbWlsbG9uZXMgZGUgZXVyb3MgYSBwYWxpYXIgbGEgY3Jpc2lzIGVuIFZlbmV6dWVsYSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkNyaXNpczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4ODMzMi91ZS1kZXN0aW5hLW90cm9zLTEwLW1pbGxvbmVzLWRlLWV1cm9zLWEtcGFsaWFyLWxhLWNyaXNpcy1lbi12ZW5lenVlbGEvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+VUUgZGVzdGluYSBvdHJvcyAxMCBtaWxsb25lcyBkZSBldXJvcyBhIHBhbGlhciBsYSBjcmlzaXMgZW4gVmVuZXp1ZWxhPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTEvQm9sdG9uX0VGRS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zODgzMjIvam9obi1lc3RhLWNvbW8tbmljb2xhcy1kb25hbGQtbm8tbG9zLWFndWFudGEtbWFzLXBvci1hcm1hbmRvLW1hcnRpbmktcGlldHJpLyIgdGl0bGU9IkpvaG4gZXN0w6EgY29tbyBOaWNvbMOhczogRG9uYWxkIG5vIGxvcyBhZ3VhbnRhIG3DoXMsIHBvciBBcm1hbmRvIE1hcnRpbmkgUGlldHJpIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Qm9sdG9uPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zODgzMjIvam9obi1lc3RhLWNvbW8tbmljb2xhcy1kb25hbGQtbm8tbG9zLWFndWFudGEtbWFzLXBvci1hcm1hbmRvLW1hcnRpbmktcGlldHJpLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkpvaG4gZXN0w6EgY29tbyBOaWNvbMOhczogRG9uYWxkIG5vIGxvcyBhZ3VhbnRhIG3DoXMsIHBvciBBcm1hbmRvIE1hcnRpbmkgUGlldHJpPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDQvZG9sYXJlcy5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4MzE5L2xhcy1ub3RpY2lhcy1lY29ub21pY2FzLW1hcy1pbXBvcnRhbnRlcy1kZS1ob3ktMTJzZXAtMi8iIHRpdGxlPSJMYXMgbm90aWNpYXMgZWNvbsOzbWljYXMgbcOhcyBpbXBvcnRhbnRlcyBkZSBob3kgIzEyU2VwIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QkRWPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4MzE5L2xhcy1ub3RpY2lhcy1lY29ub21pY2FzLW1hcy1pbXBvcnRhbnRlcy1kZS1ob3ktMTJzZXAtMi8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5MYXMgbm90aWNpYXMgZWNvbsOzbWljYXMgbcOhcyBpbXBvcnRhbnRlcyBkZSBob3kgIzEyU2VwPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDQvaHVnb2VscG9sbG9jYXJ2YWphbC5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4MzEzL2h1Z28tY2FydmFqYWwtc2UtbmllZ2EtYS1zZXItZW50cmVnYWRvLWVuLWxhLWp1c3RpY2lhLWRlLWVldXUtbm8tY29uZmlvLyIgdGl0bGU9Ikh1Z28gQ2FydmFqYWwgc2UgbmllZ2EgYSBzZXIgZW50cmVnYWRvOiAmIzgyMjA7RW4gbGEganVzdGljaWEgZGUgRUVVVSBubyBjb25mw61vJiM4MjIxOyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPiJFbCBQb2xsbyIgQ2FydmFqYWw8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODgzMTMvaHVnby1jYXJ2YWphbC1zZS1uaWVnYS1hLXNlci1lbnRyZWdhZG8tZW4tbGEtanVzdGljaWEtZGUtZWV1dS1uby1jb25maW8vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+SHVnbyBDYXJ2YWphbCBzZSBuaWVnYSBhIHNlciBlbnRyZWdhZG86ICYjODIyMDtFbiBsYSBqdXN0aWNpYSBkZSBFRVVVIG5vIGNvbmbDrW8mIzgyMjE7PC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvVHJ1bXAtLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODgzMDIvdHJ1bXAtY3JlZS1xdWUtYm9sdG9uLXNlLXBhc28tYmFzdGFudGUtZGUtbGEtcmF5YS1lbi1sYS1wb2xpdGljYS1oYWNpYS12ZW5lenVlbGEvIiB0aXRsZT0iVHJ1bXAgY3JlZSBxdWUgQm9sdG9uICYjODIyMDtzZSBwYXPDsyBiYXN0YW50ZSBkZSBsYSByYXlhJiM4MjIxOyBlbiBsYSBwb2zDrXRpY2EgaGFjaWEgVmVuZXp1ZWxhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Q3Jpc2lzIGVuIFZlbmV6dWVsYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4ODMwMi90cnVtcC1jcmVlLXF1ZS1ib2x0b24tc2UtcGFzby1iYXN0YW50ZS1kZS1sYS1yYXlhLWVuLWxhLXBvbGl0aWNhLWhhY2lhLXZlbmV6dWVsYS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5UcnVtcCBjcmVlIHF1ZSBCb2x0b24gJiM4MjIwO3NlIHBhc8OzIGJhc3RhbnRlIGRlIGxhIHJheWEmIzgyMjE7IGVuIGxhIHBvbMOtdGljYSBoYWNpYSBWZW5lenVlbGE8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=

Enviar Comentarios