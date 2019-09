Sindicato de ópera abre investigación sobre Plácido Domingo - Runrun

EL SINDICATO QUE REPRESENTA A CANTANTES Y PERSONAL de ópera abrió su propia investigación a las acusaciones de acoso sexual contra Plácido Domingo, señalando que no puede estar seguro de que las compañías de ópera indaguen en ellas lo suficiente.

El American Guild of Musical Artists dijo que su investigación fue provocada por dos historias de The Associated Press en las que varias mujeres acusaron a la leyenda de la ópera de acoso sexual u otro tipo de conducta inapropiada.

El sindicato envió un correo electrónico a sus miembros informándoles que había solicitado a las compañías que contrataron al cantante de 78 años a investigar exhaustivamente las acusaciones, pero apuntó que las empresas “no han estado dispuestas o no han podido proporcionar a AGMA las garantías suficientes sobre el alcance y el momento de sus investigaciones, así como si los hallazgos se harán públicos o se pondrán a disposición del sindicato”.

La Ópera de Los Ángeles, donde Domingo ha trabajado como director general desde 2003, contrató asesoría externa para llevar a cabo una investigación, pero se ha negado a divulgar los detalles sobre cómo se realizará o si divulgará los resultados.

El correo electrónico del sindicato, enviado a sus miembros el viernes por la noche, señala que su investigación estará dirigida por el abogado de defensa criminal J. Bruce Maffeo, exfiscal federal que ahora trabaja para la firma Cozen O’Connor.

También cita a Len Egert, el director ejecutivo nacional del sindicato, quien dijo que la investigación no estaría limitada a la conducta en una compañía en específico o durante un momento particular. Añadió que la pesquisa “examinará las fallas sistemáticas en la industria que podrían haber permitido que este tipo de conducta, si se corrobora, continúe sin ser cuestionada durante décadas”.

La portavoz de Domingo ha dicho que las acusaciones en las historias de la AP están “plagadas de inconsistencias” y “en muchas formas son simplemente incorrectas”, pero no ha ofrecido detalles al respecto.

En la primera historia de la AP publicada el 13 de agosto, varias mujeres acusaron al cantante español de acoso sexual o de conducta inapropiada con carga sexual y de en ocasiones perjudicar sus carreras si lo rechazaban.

En otra historia publicada el jueves, la cantante Angela Turner Wilson contó a la AP que Domingo deslizó las manos debajo de su sostén, dentro de su bata y le tocó los senos, mientras estaban colocándose el maquillaje durante una producción de 1999 en la Ópera de Washington, como se llamaba en ese entonces la compañía.

PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDQvaHVnb2VscG9sbG9jYXJ2YWphbC5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4MDA2L2p1c3RpY2lhLWVzcGFub2xhLWVzdHVkaWFyYS1lbC1qdWV2ZXMtZXh0cmFkaWNpb24tZGVsLXBvbGxvLWNhcnZhamFsLWEtZWUtdXUvIiB0aXRsZT0iSnVzdGljaWEgZXNwYcOxb2xhIGVzdHVkaWFyw6EgZWwganVldmVzIGV4dHJhZGljacOzbiBkZWwgJiM4MjIwO1BvbGxvJiM4MjIxOyBDYXJ2YWphbCBhIEVFIFVVIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+IkVsIFBvbGxvIiBDYXJ2YWphbDwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4ODAwNi9qdXN0aWNpYS1lc3Bhbm9sYS1lc3R1ZGlhcmEtZWwtanVldmVzLWV4dHJhZGljaW9uLWRlbC1wb2xsby1jYXJ2YWphbC1hLWVlLXV1LyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkp1c3RpY2lhIGVzcGHDsW9sYSBlc3R1ZGlhcsOhIGVsIGp1ZXZlcyBleHRyYWRpY2nDs24gZGVsICYjODIyMDtQb2xsbyYjODIyMTsgQ2FydmFqYWwgYSBFRSBVVTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzExL0JvbHRvbl9FRkUuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4ODAwMC9ib2x0b24tcmVpdGVyYS1yZXNwYWxkby1kZS1lc3RhZG9zLXVuaWRvcy1hLWp1YW4tZ3VhaWRvLyIgdGl0bGU9IkJvbHRvbiByZWl0ZXJhIHJlc3BhbGRvIGRlIEVzdGFkb3MgVW5pZG9zIGEgSnVhbiBHdWFpZMOzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+YXNlc29yIGRlIHNlZ3VyaWRhZCBkZSBsYSBDYXNhIEJsYW5jYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4ODAwMC9ib2x0b24tcmVpdGVyYS1yZXNwYWxkby1kZS1lc3RhZG9zLXVuaWRvcy1hLWp1YW4tZ3VhaWRvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkJvbHRvbiByZWl0ZXJhIHJlc3BhbGRvIGRlIEVzdGFkb3MgVW5pZG9zIGEgSnVhbiBHdWFpZMOzPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTAvRWNvbm9taWEtVmVuZXp1ZWxhLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODc4NDgvbGFzLW5vdGljaWFzLWVjb25vbWljYXMtbWFzLWltcG9ydGFudGVzLWRlLWhveS01c2VwLyIgdGl0bGU9IkxhcyBub3RpY2lhcyBlY29uw7NtaWNhcyBtw6FzIGltcG9ydGFudGVzIGRlIGhveSAjNVNlcCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkN1cmF6YW88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODc4NDgvbGFzLW5vdGljaWFzLWVjb25vbWljYXMtbWFzLWltcG9ydGFudGVzLWRlLWhveS01c2VwLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkxhcyBub3RpY2lhcyBlY29uw7NtaWNhcyBtw6FzIGltcG9ydGFudGVzIGRlIGhveSAjNVNlcDwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA4L3RleGFzLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODc2NTkvYWwtbWVub3MtY2luY28tbXVlcnRvcy15LTIxLWhlcmlkb3MtZW4tdmFyaW9zLXRpcm90ZW9zLWVuLXRleGFzLWVzdGFkb3MtdW5pZG9zLyIgdGl0bGU9IkFsIG1lbm9zIGNpbmNvIG11ZXJ0b3MgeSAyMSBoZXJpZG9zIGVuIHZhcmlvcyB0aXJvdGVvcyBlbiBUZXhhcywgRXN0YWRvcyBVbmlkb3MiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Fc3RhZG9zIFVuaWRvczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NzY1OS9hbC1tZW5vcy1jaW5jby1tdWVydG9zLXktMjEtaGVyaWRvcy1lbi12YXJpb3MtdGlyb3Rlb3MtZW4tdGV4YXMtZXN0YWRvcy11bmlkb3MvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+QWwgbWVub3MgY2luY28gbXVlcnRvcyB5IDIxIGhlcmlkb3MgZW4gdmFyaW9zIHRpcm90ZW9zIGVuIFRleGFzLCBFc3RhZG9zIFVuaWRvczwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA4L25pY29sYXMtbWFkdXJvLTYuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzg3NjU2L2lsdXNpb25lcy1wb2xpdGljYXMtcG9yLWx1aXMtZnVlbm1heW9yLXRvcm8vIiB0aXRsZT0iSWx1c2lvbmVzIHBvbMOtdGljYXMsIHBvciBMdWlzIEZ1ZW5tYXlvciBUb3JvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+RXN0YWRvcyBVbmlkb3M8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM4NzY1Ni9pbHVzaW9uZXMtcG9saXRpY2FzLXBvci1sdWlzLWZ1ZW5tYXlvci10b3JvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPklsdXNpb25lcyBwb2zDrXRpY2FzLCBwb3IgTHVpcyBGdWVubWF5b3IgVG9ybzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pg==

Enviar Comentarios