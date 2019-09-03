AN denunciará ante la ONU presencia de guerrilleros en Venezuela - Runrun

DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL denunciarán ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas la presencia de grupos guerrilleros en territorio venezolano.
Francisco Sucre, diputado al parlamento informó este martes durante el debate del “Acuerdo en rechazo a la presencia y expansión de grupos narco terroristas en el territorio nacional”, en el que afirmó que esta situación representa una clara violación al Consejo de Seguridad de la ONU.
Sucre afirmó que, de acuerdo con diversos estudios, grupos irregulares están presentes en más de 13 estados del país, particularmente en Bolívar.
«Nuestro país está tomado por estos grupos irregulares», alertó el parlamentario.
Señaló que los guerrilleros permiten la distribución de cientos de toneladas de cocaína con el apoyo de elementos corruptos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
«Esta presencia ha llegado a esos niveles gracias al estímulo de quienes ahora pretenden seguir hundiendo a Venezuela. Uno de los flagelos que ataca a las democracias es el terrorismo y nosotros no permitiremos que Venezuela se convierta en un santuario para terroristas», manifestó.
Sucre manifestó que el régimen chavista, incluso cuando Hugo Chávez estaba en el poder, ha tenido una relación de permisividad y de complacencia en la promoción de grupos terroristas, como el Ejército de Liberación Nacional.
*Con información de El Nacional
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