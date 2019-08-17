Podcast | Tres en uno: Transiciones negociadas, Suárez Chourio llegó a general en jefe, empresa constructora en Panamá - Runrun

EN LA TERCERA SEMANA DE AGOSTO tres grandes reportajes destacaron en los portales Runrun.es, TalCual y El Pitazo. Uno de ellos fue “Buenas y malas noticias sobre las transiciones negociadas“, realizado por la periodista Gitanjali Wolferman en donde expone que la mayoría de las transiciones hacia la democracia se han logrado con un proceso de negociación y que dichos procesos suelen ser lentos y no dejan a ganadores absolutos.
Por TalCual destaca un reportaje de Sofía Nederr que lleva por nombre “Jesús Suárez Chourio llegó a general en jefe, pero fuera de la línea de mando de la Fuerza Armada“, en este, la periodista explica que el militar carece de mando operativo y recibió su cuarto sol sin obtener méritos especiales.
En El Pitazo encontramos un trabajo llamado “¿De quién es la empresa constructora del edificio que explotó en Panamá?” elaborado por daniel Benítez, donde revela la identidad el dueño de la estructura que se incendió y afectó a 14 personas. El dueño del PH CostaMare es el empresario y abogado venezolano Abel Resende. En su ejercicio profesional en Venezuela actuó como apoderado de distintas empresas relacionadas a la industria petrolera. En Panamá posee 11 empresas dedicadas al sector.
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